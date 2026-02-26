„Singura modalitate de a pune capăt războiului este o discuție la nivelul liderilor” - a transmis Volodimir Zelenki, cerând, încă o dată, o întâlnire directă cu Vladimir Putin. Între timp, rușii au bombardat fără milă mai multe orașe ucrainene.

Atacurile cu rachete și drone rusești au vizat, in zorii zilei, blocuri din capitala Ucrainei. Loviturile au continuat apoi și în alte orașe precum Harkov și Odesa.

Între timp, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a vorbit la telefon cu Donald Trump despre negocierile de pace care vor avea loc astăzi la Geneva.

„Ne așteptăm ca această întâlnire să creeze oportunitatea de a duce discuțiile la nivelul liderilor. Președintele Trump susține această mișcare. Este singura modalitate de a pune capăt definitiv războiului”, a scris Zelenski pe rețeaua X. Cu alte cuvinte, el îi cere încă o dată lui Trump să-l pună față în față cu Putin. În schimb, vicepreședintele american JD Vance nu ezită să dea din nou vina pe Ucraina, pentru lipsa unui rezultat al negocierilor.

JD Vance, vicepreședintele SUA: „Singura modalitate de a rezolva problema este prin diplomație și asta ne-a cerut președintele (n.r. Donald Trump) să facem. Dar nu trăim cu iluzia că băieții ăștia (n.r. Zelenski și Putin) se vor întâlni în mijlocul unui câmp, se vor îmbrățisa și vor începe să cânte kumbaya, de aceea suntem angajați în dimpomație. Dar suntem totuși optimiști că putem ajunge la un punct în care atât rușii cât și ucrainenii vor simți că au îndeplinit tot ce aveau nevoie și să pună capăt crimelor. Asta ne-a cerut președintele să facem”.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Noi nu luptăm pe teritoriul Rusiei, noi luptăm la noi acasă și ne apărăm. Iar când ești la tine acasă, în locuința ta, pe teritoriul tău, în orașul tău este cât se poate de clar că își dorești să se oprească războiul. Este evident că poporul își dorește pacea, că toată lumea a obosit mai ales după o asemenea iarnă. Dar nu suntem pregătiți să înghițim ce ne-a gătit Putin”.

Zelenski: Putin are nevoie ca negocierile de pace să eșueze

Într-un interviu pentru Fox News, președintele Zelenski subliniază că negocierile care nu duc nicăieri fac parte din jocul liderului de la Kremlin.

Volodimir Zelenski: „Putin înțelege doar când vine vorba de putere și când se pune presiune asupra lui. De aceea a ales această variantă politicoasă de a discuta cu americanii și joacă acest joc, înceracă să-l joace pe degete pe președintele Statelor Unite”.

Reporter: „Credeți că Putin doar face un joc de scenă?”

Volodimir Zelenski: „Da, așa cred pentru că are nevoie să amâne orice fel de negociere”.

Între timp, guvernul maghiar continuă să acuze Kievul că întârzie în mod deliberat repornirea conductei Drujba, principala rută de livrare a petrolului rusesc către Ungaria și Slovacia. Premierul maghiar Viktor Orban, aflat în plină campanie electorală, le cere ucrainenilor să rezolve urgent problema.

„În ultimele zile, ați blocat conducta de petrol Drujba, care este esențială pentru aprovizionarea cu energie a Ungariei. Acțiunile voastre pun în pericol aprovizionarea sigură și accesibilă cu energie a familiilor maghiare. Vă cer să vă schimbați politica anti-maghiară!” - a transmis Viktor Orban pe X.

Autoritățile de la Kiev au transmis că lucrările de reparație la conducta care transportă petrol rusesc către Europa de Est pur și simplu nu au cum să fie făcute mai rapid având în vedere că bombardamentele rușilor nu contenesc.