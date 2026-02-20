Budapesta acuză Ucraina de „șantaj politic" prin blocarea tranzitului petrolului rusesc.

„Prin blocarea tranzitului petrolului rusesc prin conducta Drujba, Ucraina încalcă acordul de asociere cu UE, încălcându-și angajamentele față de UE. Nu vom ceda acestui șantaj", a scris Szijjarto pe X, citat de Reuters și preluat de Agerpres.

Amenințarea Budapestei vine în contextul în care marți, pe 24 februarie, se vor împlini 4 ani de la invadarea la scară largă a Ucrainei.

Versiuni contradictorii asupra conductei

Kievul susține că Drujba a fost avariată luna trecută de un atac rusesc. Premierii Ungariei și Slovaciei, Viktor Orban și Robert Fico, contrazic însă versiunea ucraineană: reparațiile s-ar fi încheiat, dar Ucraina menține blocajul pentru a presa Budapesta. Motivul: Orban refuză să sprijine Kievul în războiul cu Rusia și se opune aderării Ucrainei la UE.

Ungaria și Slovacia, state fără ieșire la mare, au fost nevoite să apeleze la rezervele strategice de petrol, care le asigură aprovizionarea pentru aproximativ trei luni. Ca represalii, Budapesta a sistat livrările de motorină, gaze și electricitate către Ucraina.

Detaliile împrumutului controversat

Liderii UE au convenit în decembrie asupra pachetului de 90 de miliarde de euro, finanțat prin datorie comună. Ucraina îl va rambursa doar dacă Rusia îi va plăti „reparații de răboi" — scenariu pe care Orban îl consideră imposibil. În acest caz, statele garante vor suporta pierderea. Ungaria, Cehia și Slovacia au obținut scutirea de la garantare, amenințând altfel cu veto.

Împrumutul are dobândă zero pentru Kiev, suportată din bugetul comunitar. Din total, 30 de miliarde acoperă deficitul bugetar, iar 60 de miliarde vizează achiziția de echipamente militare europene.