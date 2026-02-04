Viktor Orban acuză Partidul Popular European, din care face parte și Tisza, principala forță de opoziție din Ungaria, că va transforma Uniunea Europeană într-o alianță militară. Premierul suveranist maghiar repetă astfel, din nou, discursul public al Kremlinului cu privire la Europa și prezentat oficial de Rusia drept unul dintre motivele războiului pe care îl duce împotriva Ucrainei.

”Ofiţerii de legătură ai Partidului Tisza s-au întâlnit, la sfârşitul săptămânii, la Zagreb. Acolo au adoptat două obiective şi le-au şi enunţat: în Europa dreptul de veto trebuie eliminat, iar Uniunea trebuie transformată într-o alianţă militară – a scris, luni seara, prim-ministrul Viktor Orbán, în postarea care însoţeşte un mesaj video publicat pe Facebook” – sună prezentarea făcută de agenția maghiară Hirado.

”Acestea sunt obiectivele adoptate de Partidul Popular European, din care face parte şi Tisza. Aceasta este strategia lor, acesta este scopul lor. Cine este membru al PPE îşi asumă aceste obiective. Să nu aibă nimeni îndoieli: Tisza, chiar dacă ar vrea, nu ar putea rămâne în afara acestui demers!”, continuă sursa citată.

Viktor Orban: Ministrul maghiar de externe ”și-ar tăia mai degrabă capul”

”Una este că statelor membre trebuie să li se ia dreptul de veto în deciziile de la Bruxelles, şi alta este că Uniunea Europeană trebuie transformată într-o alianţă militară”, a afirmat Viktor Orbán, care adaugă faptul că ”în sine, acest lucru nu ar fi neapărat o problemă, întrucât pot decide ce doresc”.

”Problema este că cel mai mare partid al opoziţiei din Ungaria, Tisza, aparţine Partidului Popular European. Această decizie va apărea şi în Ungaria. Indiferent ce spune Tisza, adevărul este că vor să ne ia dreptul de veto şi şi-au găsit deja candidatul pentru funcţia de ministru de externe. Szijjártó şi-ar tăia mai degrabă capul decât să renunţe la orice, fie şi la o iotă din interesele naţionale. Însă lobbyiştii aduşi de Tisza de la Bruxelles sau de la Londra nici nu vor şi nici nu pot spune nu într-o asemenea situaţie”, a mai spus Viktor Orbán.