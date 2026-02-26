Motivarea CCR pe tema pensiilor speciale ar urma să fie gata joi, 26 februarie, urmând ca în cursul aceleiași zile să ajungă la Monitorul Oficial, dar și la președintele Nicușor Dan pentru promulgare, după cum mai arată sursele Știrilor ProTV.

Ședința Curții Constituționale are loc chiar în ziua în care premierul Ilie Bolojan ar urma să se întâlnească cu Ursula von der Leyen, șefa Comisie Europene. Pe agenda întâlnirii s-ar afla PNRR, reforma pensiilor speciale fiind un jalon de care depind plata a 231 milioane de euro către România.

„La Bruxelles, avem ca elemente de bază de discuţie, în întâlnirile care sunt programate, aspecte care ţin de programul pe care Uniunea Europeană l-a dezvoltat pentru ţările care sunt la graniţa de est a Uniunii. Deci, începe acest program, care înseamnă nişte facilităţi suplimentare pentru regiunile ţării noastre care sunt la graniţa cu Ucraina sau cele din zona Mării Negre. De asemenea, avem câteva aspecte care ţin de cadrul de finanţare multianual pe anii următori şi de absorbţia fondurilor din PNRR, unde în prezent suntem în discuţii avansate pe aspecte care ţin de jaloane, de trageri, în aşa fel încât până la sfârşitul lunii august să putem să absorbim fondurile europene care sunt dedicate României”, preciza Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

România speră să primească un răspuns de la Comisia Europeană în legătură cu reevaluarea jalonului privind pensiile speciale, în prima jumătate a lunii martie. Autoritățile așteaptă promulgarea pentru a încărca în sistem dovada și pentru a susține, în dialogul cu Bruxelles-ul, că reforma a fost făcută la timp, chiar dacă termenul-limită, 28 noiembrie, a fost depășit.