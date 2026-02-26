La marea reuniune care va avea loc în Capitală mai sunt așteptați și secretarul general al NATO, Mark Rutte, precum și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Se pare vorba despre o procedură standard în ceea ce privește transmiterea invitației, care are loc după consultarea celorlalți membri ai formatului B9. Deși nu există așteptări foarte mari privind participarea liderului de la Casa Albă la summitul din România, oficialii români speră ca acesta să onoreze invitația. Până în prezent, atunci când a fost cazul, participarea președinților SUA s-a realizat cu prezență fizică sau prin videoconferință.

În cazul în care Donald Trump nu va onora invitația, oficialul Casei Albe care ar putea fi trimis la București Marco Rubio, secretarul general al SUA. Summitul B9+ reunește statele de pe flancul estic al NATO (Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia) și are ca temă principală securitatea regională și sprijinul pentru Ucraina.

Nicușor Dan, despre summitul de la București

„În strânsă colaborare cu partenerii noștri polonezi, România va găzdui în 2026 Summitul Formatului București 9 - B9. Va accelera eforturile susținute pentru crearea hub-ului de securitate maritimă în Marea Neagră și va contribui și în viitor la securitatea energetică a Europei ca furnizor și rută de tranzit.

La acest punct, e important să reafirm că România este recunoscătoare pentru tot sprijinul oferit de aliații săi. Credem cu tărie că Articolul 5 al Tratatului de la Washington rămâne coloana vertebrală a securității noastre naționale și colective.

Vom sprijini și mai departe Inițiativa celor Trei Mări, pentru a continua proiectele strategice pentru noi și pentru regiune.

Parteneriatul Strategic cu Statele Unite va continua să fie o linie fundamentală de acțiune a politicii noastre externe în 2026. România își înțelege rolul strategic la Marea Neagră și va identifica în mod inteligent proiectele care pot aduce valoare adăugată acestui parteneriat. Împreună cu Statele Unite și aliații riverani, România poate proiecta stabilitate, influență și instrumente de cooperare, atât în zona extinsă a Mării Negre și a Balcanilor, cât și dincolo de această regiune, înspre Caucaz, Asia Centrală și Orientul Mijlociu. Pentru a extinde și adapta parteneriatul nostru la necesitățile stringente ale prezentului, vom propune Statelor Unite o agendă consistentă de proiecte economice benefice pentru ambele părți, care să completeze importanta noastră cooperare în domeniul securității și apărării și care să consolideze fundamentul relației noastre. Colaborarea noastră transatlantică va avea câteva linii definitorii: apărare, securitate energetică, materii prime rare și tehnologii de frontieră”, spunea președintele României, Nicușor Dan, în urmă cu o lună.