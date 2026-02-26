„Noi avem sectorul avicol foarte bine dezvoltat şi suntem net exportatori în lumea europeană, dar şi în zona de Marea Britanie. Pentru că toate şcolile din Marea Britanie folosesc puiul românesc. De ce îl folosesc? Pentru că avem pui cu eticheta cea mai curată. Producem pui crescut cu 90% porumb. Fără alte premix-uri, calitatea puiului din România este una net superioară. Să nu credeţi că în Marea Britanie şcolile dădeau la copii, dacă puiul nostru nu avea cea mai curată etichetă din lumea europeană”, a declarat ministrul într-o dezbatere, citat de news.ro.

Opoziția față de Mercosur

Ministrul a justificat blocarea acordului Mercosur, în încercarea de a contracara criticiile analiștilor. El a calculat că importul de piept de pui din zona Mercosur ar fi reprezentat 24% din consumul UE. „Dacă mergeau pe această gamă de piept de pui, reprezenta 25% din consumul din Europa", a avertizat el, precizând că 90% din producția românească este realizată de companii cu capital românesc.

Lecții istorice: de la ferme închise la fabrici de zahăr distruse

Ministrul a invocat precedentele periculoase: „Când s-a dat drumul la importul de pulpe congelate, aproape 2.000 de ferme de pui din România s-au închis. Când s-a făcut acord de liber schimb cu Rusia pe zahăr, nouă fabrici s-au închis. Același lucru se putea întâmpla și pe Mercosur dacă nu puneam aceste garanții.”

„Un comerț liber, fără anumite garanții, poate transforma acest comerț într-unul de dumping, astfel încât să poți distruge ceea ce ai în momentul de față”, a concluzionat Barbu.