Premierul Viktor Orban încearcă să folosească sentimentul anti-ucrainean ca armă înaintea alegerilor cheie în care riscă să piardă puterea pe care o deține de 15 ani, scrie POLITICO, citată de publicația ucraineană Unian.

„Ucraina șantajează Ungaria prin oprirea tranzitului de petrol... pentru a perturba aprovizionarea Ungariei și a crește prețurile combustibililor înainte de alegeri. Nu vom ceda acestui șantaj”, a declarat ministrul de externe al țării, Peter Szijjártó.

Publicația a menționat că amenințarea Ungariei de a veta acest împrumut reprezintă o lovitură serioasă pentru Ucraina.

„Kievul va avea dificultăți în a menține operațiunile militare fără fonduri noi, ceea ce îl va pune într-o poziție dezavantajoasă în negocierile în curs cu Federația Rusă”, a subliniat publicația.

Când au început problemele

Primele semne de probleme au apărut acum. Potrivit publicației, care citează diplomați ai UE, ambasadorul Ungariei la UE a cerut ca parlamentului țării să i se acorde o perioadă de opt săptămâni pentru a studia legislația UE.

Se menționează că ambasadorii UE trebuiau să aprobe definitiv împrumutul până marți, data la care se împlinesc patru ani de la invazia rusă în Ucraina.

Într-o nouă confruntare, Orban acuză Ucraina că a întrerupt furnizarea de gaze rusești către Ungaria din motive politice. Ucraina a respins acuzațiile și a declarat că atacurile rusești au avariat infrastructura energetică.

Comisia Europeană a organizat o reuniune de urgență la începutul acestei săptămâni pentru a rezolva disputa privind conducta de gaze Druzhba, după ce Ungaria și Slovacia au ripostat prin întreruperea furnizării de motorină către Ucraina.

Liderii UE, inclusiv Orban, au convenit să acorde un împrumut de 90 de miliarde de euro în decembrie 2025, după luni de negocieri tensionate. Într-o concesie majoră, UE a scutit Ungaria, Slovacia și Republica Cehă, care se opun acordării de ajutor suplimentar Ucrainei, de la rambursarea costurilor împrumutului.

Fiind cel mai fidel aliat al dictatorului rus Vladimir Putin, Orban amenință aproape constant că va bloca sprijinul financiar al UE pentru Ucraina sau că va impune sancțiuni anti-rusești.