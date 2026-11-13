Alături de alți 42 de suspecți, Daraban este acuzat că face parte dintr-un grup infracțional organizat care ar fi prejudiciat statul cu zeci de milioane de euro din afaceri cu motorină.

Totul a ieșit la iveală în timp ce anchetatorii investigau două companii străine pe care le bănuiau de contrabandă cu petrol rusesc.

După ce a fost audiat aproape 10 ore, Gabriel Daraban le-a solicitat apropiaților să-i aducă la sediul DIICOT din București o valiză, iar în jurul orei 22 a fost mutat cu o dubă la centrul de rețineri.

Procurorii DIICOT îl acuză de abuz în serviciu în calitate de director al Oil Terminal. Mai exact, ar fi permis ca o firmă privată să scoată peste 66.000 de tone de motorină cu încălcarea mai multor condiții legale. Astfel, "(...) s-a împiedicat stabilirea și încasarea la termen a obligațiilor fiscale datorate în vamă la momentul importului (accize și TVA), în cuantum total de aproximativ 48 de milioane euro, ulterior stinse numai parțial" - se arată în referatul procurorilor.

Doar prin această metodă, procurorii DIICOT spun că statul a fost prejudiciat cu peste 25 de milioane de lei. Daraban nu a stat însă mult în arest, dimineață a plecat după ce procurorul a decis că poate fi cercetat sub control judiciar. Aceeași măsură a fost luată și în cazul unui alt suspect reținut inițial.

Corespondent PRO TV: „Gheorghe Chealfă este un om de afaceri din Bacău și e acuzat de procurorii DIICOT că alături de alți 4 indivizi a constituit un grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală cu motorină”.

„În cadrul mecanismului investigat, între societatea care asigura aprovizionarea cu motorină și cea care comercializa produsele către beneficiarii finali, a fost interpusă, artificial, o altă firmă, aflată în insolvență, care a emis facturi pentru operațiuni nereale de livrare a motorinei, utilizate de societatea beneficiară pentru deducerea nelegală a TVA”, se arată în comunicatul DNA.

Iar statul spun anchetatorii a pierdut încă 33,3 de milioane de lei.

Corespondent PRO TV: „Întregul grup infracțional descoperit la Oil Terminal numără 43 de persoane, între care și mai mulți inspectori vamali. Nici aceștia nici avocații lor nu au dorit să comenteze acuzațiile. Procurorii le-au pus sechestru pe 111 case și terenuri, dar și pe conturile bancare în valoare totală de 114,9 milioane de lei”.

Infracțiunile descoperite acum au ieșit la iveală după ce în octombrie anul trecut procurorii DIICOT s-au sesizat din oficiu pentru acuzații și mai grave, contrabandă transfrontalieră cu petrol rusesc.

„(începând cu martie 2022) după agresiunea militară declanșată de Federația Rusă împotriva Ucrainei (și a instituirii, la nivelul Uniunii Europene a unui regim de sancțiuni economice și comerciale împotriva entităților și produselor de origine rusă, s-au constituit în jurul a două companii exportatoare. O grupare infracțională organizată, care acționează și în prezent, și care a operaționalizat un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, (folosind la autoritatea vamală documente falsificate - în special certificate de origine și de transport), combinând expertiza în logistica maritimă, manipularea documentelor) pentru a eluda supravegherea internațională, fiind utilizate în acest scop rețele paralele de transport maritim, greu de controlat, care să poată livra petrol rusesc (către entitățile juridice importatoare de pe teritoriul României)”, potrivit procesului verbal de sesizare din oficiu.

Potrivit DIICOT, din probele administrate până acum nu a rezultat că cele peste 66.000 de tone de motorină scoase ilegal din Oil Terminal ar fi de proveniență rusească.