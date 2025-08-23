Ucraina a raportat 448 de atacuri ruse în Zaporojie. Raidurile au provocat pagube și răniți în mai multe regiuni

23-08-2025 | 11:47
Ivan Fedorov
Getty

Autorităţile ucrainene au raportat 448 de atacuri ruse împotriva a 17 aşezări din regiunea Zaporojie, precum şi atacuri în alte regiuni ale ţării care au provocat pagube materiale şi au rănit mai multe persoane.

Sabrina Saghin

Potrivit unei postări pe Telegram a şefului administraţiei militare din Zaporojie, Ivan Fedorov, au avut loc atacuri cu drone şi rachete şi au fost primite 37 de informări despre distrugerea de apartamente, case, clădiri agricole şi infrastructură.

Vineri, în regiunea Herson, 16 civili au fost răniţi din cauza agresiunii ruseşti, potrivit administraţiei militare a regiunii.

Ruşii au atacat infrastructuri critice, precum şi cartiere rezidenţiale din regiune. Unsprezece case private au fost avariate.

De asemenea, ocupanţii ruşi au avariat o conductă de petrol, un garaj privat şi maşini.

Donald Trump și Volodimi Zelenki
Scenariul militar agreat de Trump pentru oprirea războiului: SUA nu trimit trupe în Ucraina, dar le comandă pe cele europene

O alertă aeriană a fost declarată la Kiev din cauza ameninţării cu atacuri cu vehicule aeriene fără pilot, dar aceasta a fost ridicată sâmbătă dimineaţă devreme, după 32 de minute.

Atacuri cu drone au avut loc peste noapte în Konotip şi Kramatorsk, în regiunea Doneţk, soldate cu rănirea a trei persoane, au relatat oficiali militari pe Facebook. 

Sursa: Agerpres

Rusia, Ucraina, atac

