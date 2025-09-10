Studiu Nature: Marijuana afectează ovocitele și influențează negativ sarcina. Cercetătorii recomandă „prudență”

Stiri Stiinta
10-09-2025 | 10:54
Marijuana

Marijuana poate afecta ovocitele, ovulele nefertilizate din ovarele feminine, într-un mod care, potrivit cercetătorilor, poate duce la infertilitate, avort spontan și posibile defecte genetice la copii, potrivit unui nou studiu.

autor
Mihai Niculescu

Nivelurile ridicate de tetrahidrocanabinol, sau THC — o substanță chimică din marijuana care produce o senzație de euforie sau „high” — au fost asociate cu modificări în modul în care ovulele se maturizează și cu o posibilă creștere a malformațiilor cromozomiale, potrivit studiului publicat marți în revista Nature Communications și preluat de CNN.

„Concluziile acestui studiu sunt îngrijorătoare și subliniază importanța unei abordări prudente în consumul de canabis atunci când se planifică o sarcină”, a declarat într-un e-mail dr. Jamie Lo, obstetrician și profesor asociat de obstetrică, ginecologie și urologie la Facultatea de Medicină a Universității de Sănătate și Știință din Oregon, Portland. Ea nu a participat la studiu.

Consumul de marijuana în timpul sarcinii este în creștere. Un studiu realizat în iunie a constatat că consumul de canabis raportat în ultima lună s-a triplat în rândul femeilor însărcinate din Statele Unite între 2002 și 2020. Numeroase studii au asociat consumul de marijuana în timpul sarcinii cu autismul, dezvoltarea fetală deficitară, greutatea scăzută la naștere, nașteri premature periculoase și chiar decesul.

Noul studiu reprezintă „o abordare interesantă și inovatoare pentru a aborda o lacună importantă în cunoaștere”, a afirmat dr. Lo, care studiază marijuana și fertilitatea. O serie de studii au analizat modul în care marijuana ar putea afecta sperma, dar până în prezent niciun studiu nu a analizat impactul marijuana asupra ovulului uman și foliculului ovarian, a afirmat ea.

Citește și
bella may culley
Adolescenta deținută într-o închisoare sovietică pentru contrabandă cu 13 kg de droguri e strănepoata unui politician celebru

Un folicul este un mic sac plin cu lichid din ovar care conține un ovul nefertilizat. În timpul ciclului menstrual al unei femei, hormonii declanșează o serie de evenimente care ajută ovocitul să segrege cromozomii, astfel încât acesta să fie pregătit pentru fertilizare de către spermă.

Nivelurile mai ridicate de THC par să aibă un impact asupra acestui proces, a spus autoarea principală a studiului, Cyntia Duval, care a condus studiul în calitate de cercetătoare postdoctorală în biologie ovariană la Universitatea din Toronto.

Cu toate acestea, studiul poate arăta doar o asociere și nu o cauză și un efect direct, a spus Cyntia Duval, care în prezent conduce cercetarea aplicată la CReATe Fertility Centre, o clinică de fertilitate din Toronto. (CReATe înseamnă Canadian Reproductive Assisted Technology, adică Tehnologie Canadiană de Reproducere Asistată.)

„Aceasta este o ipoteză, iar cel mai rău lucru pe care mi-l doresc este ca publicul să citească acest articol și să devină temător. Sunt necesare mai multe studii pentru a verifica concluziile noastre și pentru a determina cum sau chiar dacă schimbările pe care le-am observat afectează reproducerea, a spus ea.

THC și fertilitatea redusă

Nivelurile mai ridicate de THC sunt cele mai dăunătoare

Cercetătorii au analizat peste 1.000 de probe de lichid ovarian de la paciente care urmau tratament pentru infertilitate. Ovocitele dintr-un grup mai mic de 62 de paciente care au avut rezultate pozitive la testul THC au fost comparate cu un grup de control similar, fără consum detectabil de canabis.

În comparație cu grupul de control, grupul de paciente cu niveluri detectabile de THC a fost asociat cu o rată crescută de maturare a ovocitelor și un număr mai mic de embrioni cu numărul corect de cromozomi, a constatat echipa de studiu.

La prima vedere, o rată de maturizare mai mare poate părea pozitivă, dar dezvoltarea prea rapidă poate crea probleme în ceea ce privește modul în care ovocitele se pregătesc pentru reproducere, a spus Duval.

„Cromozomii au nevoie de timp pentru a se alinia perfect, astfel încât să fie gata să fie fertilizate de spermatozoizi și să creeze embrioni sănătoși. Deci, da, avem mai multe ovocite mature, dar cu ce preț, dacă acestea nu au numărul corect de cromozomi?, a spus ea.

O altă parte a studiului a examinat ovocite extrem de imature in vitro, adică într-o eprubetă în laborator. Ovocitele au fost donate de femei care urmau un tratament de fertilitate și nu erau adecvate pentru utilizare, a spus Duval.

Când au fost expuse la THC timp de 24 de ore într-o cutie Petri, ovocitele imature care au primit niveluri mai ridicate de THC au prezentat mai multe modificări ale fusurilor — structurile care ajută cromozomii să se segregeze corespunzător — ceea ce poate duce la eșecuri în dezvoltarea embrionară.

„Descoperirea că expunerea la niveluri mai ridicate de THC ar putea fi asociată cu o fertilitate redusă și complicații reproductive crescute poate ajuta pacienții care nu pot renunța la consumul de canabis cu o strategie de reducere a riscurilor”, a mai spus Lo.

„Cu aceste informații, acești pacienți pot lua în considerare reducerea cantității de canabis pe care o consumă pentru a atenua efectele adverse asupra copiilor lor” spun cercetătorii.

Sursa: CNN

Etichete: studiu, marijuana, sarcina, thc,

Dată publicare: 10-09-2025 10:45

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Florinel Coman, clipe de coșmar în Qatar! O bombă a explodat lângă hotelul în care e cazat
NEWS ALERT Florinel Coman, clipe de coșmar în Qatar! O bombă a explodat lângă hotelul în care e cazat
Citește și...
Momentul în care gardienii prind o pisică cu droguri lipite de corp în timp ce încerca să sară gardul unei închisori. VIDEO
Stiri Diverse
Momentul în care gardienii prind o pisică cu droguri lipite de corp în timp ce încerca să sară gardul unei închisori. VIDEO

Gardienii din Costa Rica au interceptat o livrare neobișnuită de droguri către o închisoare, reușind să prindă o pisică în timp ce sărea gardul exterior, noaptea, cu marijuana și alte substanțe interzise lipite de corp.

Adolescenta deținută într-o închisoare sovietică pentru contrabandă cu 13 kg de droguri e strănepoata unui politician celebru
Stiri externe
Adolescenta deținută într-o închisoare sovietică pentru contrabandă cu 13 kg de droguri e strănepoata unui politician celebru

O adolescentă britanică arestată în Georgia, acuzată de contrabandă cu 13 kilograme de marijuana, este strănepoata unui deputat laburist care a fost prins într-un scandal politico-financiar.

Șofer român de TIR, „săltat” în Italia pentru trafic de droguri. A fost în prins în flagrant cu 100 de kilograme de marijuana
Stiri externe
Șofer român de TIR, „săltat” în Italia pentru trafic de droguri. A fost în prins în flagrant cu 100 de kilograme de marijuana

Un român, șofer de camion, a fost arestat în Italia pentru trafic de droguri, alături de un complice, cetățean albanez.

Un tânăr a fost achitat după ce a fost prins cu droguri la volan. Motivul pentru care Înalta Curte a luat decizia
Stiri actuale
Un tânăr a fost achitat după ce a fost prins cu droguri la volan. Motivul pentru care Înalta Curte a luat decizia

Un tânăr din Maramureș, care a consumat marijuana și cocaină și a urcat la volan a fost achitat pe baza unei decizii recente a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Fusese condamnat inițial la 1 an și 4 luni cu suspendare.

Cântăreaţa Dana Marijuana rămâne în arest preventiv pentru trafic de droguri. Sentinţa nu este definitivă
Stiri actuale
Cântăreaţa Dana Marijuana rămâne în arest preventiv pentru trafic de droguri. Sentinţa nu este definitivă

Cântăreaţa Dana Coteanu, cu numele de scenă Dana Marijuana, rămâne în arest preventiv pentru trafic de droguri, printr-o decizie luată miercuri de judecătorii Tribunalului Constanţa.

 

Recomandări
LIVE: „Trebuie să ia naștere o nouă Europă”. Ursula von der Leyen a anunțat obiectivele UE: apărare, tehnologii și energie
Stiri externe
LIVE: „Trebuie să ia naștere o nouă Europă”. Ursula von der Leyen a anunțat obiectivele UE: apărare, tehnologii și energie

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține în acest moment un discurs în Parlamentul European despre starea Uniunii, în care prezintă principalele priorităţi şi viziunea UE pentru anul următor.

Polonia a doborât drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Varşovia ar putea invoca Articolul 4 al NATO
Stiri externe
Polonia a doborât drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Varşovia ar putea invoca Articolul 4 al NATO

Noapte albă la granița estică a NATO, în Polonia, după ce mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al țării. Varșovia ar putea invoca articolul 4 NATO după acest incident.

Guvernul se digitalizează ca să poată reduce deificitul. Bugetul țării ar urma să fie gestionat electronic, ca în Estonia
Stiri Economice
Guvernul se digitalizează ca să poată reduce deificitul. Bugetul țării ar urma să fie gestionat electronic, ca în Estonia

Bugetul țării ar urma să fie gestionat electronic, în timp real, de pe o platformă online. De anul viitor, România va avea o astfel de aplicație de planificare bugetară, spune ministrul Finanțelor, după o discuție cu Banca Mondială.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Septembrie 2025

45:59

Alt Text!
La Măruță
9 Septembrie 2025

01:31:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Septembrie 2025

01:45:59

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28