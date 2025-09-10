Studiu Nature: Marijuana afectează ovocitele și influențează negativ sarcina. Cercetătorii recomandă „prudență”

Marijuana poate afecta ovocitele, ovulele nefertilizate din ovarele feminine, într-un mod care, potrivit cercetătorilor, poate duce la infertilitate, avort spontan și posibile defecte genetice la copii, potrivit unui nou studiu.

Nivelurile ridicate de tetrahidrocanabinol, sau THC — o substanță chimică din marijuana care produce o senzație de euforie sau „high” — au fost asociate cu modificări în modul în care ovulele se maturizează și cu o posibilă creștere a malformațiilor cromozomiale, potrivit studiului publicat marți în revista Nature Communications și preluat de CNN.

„Concluziile acestui studiu sunt îngrijorătoare și subliniază importanța unei abordări prudente în consumul de canabis atunci când se planifică o sarcină”, a declarat într-un e-mail dr. Jamie Lo, obstetrician și profesor asociat de obstetrică, ginecologie și urologie la Facultatea de Medicină a Universității de Sănătate și Știință din Oregon, Portland. Ea nu a participat la studiu.

Consumul de marijuana în timpul sarcinii este în creștere. Un studiu realizat în iunie a constatat că consumul de canabis raportat în ultima lună s-a triplat în rândul femeilor însărcinate din Statele Unite între 2002 și 2020. Numeroase studii au asociat consumul de marijuana în timpul sarcinii cu autismul, dezvoltarea fetală deficitară, greutatea scăzută la naștere, nașteri premature periculoase și chiar decesul.

Noul studiu reprezintă „o abordare interesantă și inovatoare pentru a aborda o lacună importantă în cunoaștere”, a afirmat dr. Lo, care studiază marijuana și fertilitatea. O serie de studii au analizat modul în care marijuana ar putea afecta sperma, dar până în prezent niciun studiu nu a analizat impactul marijuana asupra ovulului uman și foliculului ovarian, a afirmat ea.

Un folicul este un mic sac plin cu lichid din ovar care conține un ovul nefertilizat. În timpul ciclului menstrual al unei femei, hormonii declanșează o serie de evenimente care ajută ovocitul să segrege cromozomii, astfel încât acesta să fie pregătit pentru fertilizare de către spermă.

Nivelurile mai ridicate de THC par să aibă un impact asupra acestui proces, a spus autoarea principală a studiului, Cyntia Duval, care a condus studiul în calitate de cercetătoare postdoctorală în biologie ovariană la Universitatea din Toronto.

Cu toate acestea, studiul poate arăta doar o asociere și nu o cauză și un efect direct, a spus Cyntia Duval, care în prezent conduce cercetarea aplicată la CReATe Fertility Centre, o clinică de fertilitate din Toronto. (CReATe înseamnă Canadian Reproductive Assisted Technology, adică Tehnologie Canadiană de Reproducere Asistată.)

„Aceasta este o ipoteză, iar cel mai rău lucru pe care mi-l doresc este ca publicul să citească acest articol și să devină temător. Sunt necesare mai multe studii pentru a verifica concluziile noastre și pentru a determina cum sau chiar dacă schimbările pe care le-am observat afectează reproducerea”, a spus ea.

THC și fertilitatea redusă

Nivelurile mai ridicate de THC sunt cele mai dăunătoare

Cercetătorii au analizat peste 1.000 de probe de lichid ovarian de la paciente care urmau tratament pentru infertilitate. Ovocitele dintr-un grup mai mic de 62 de paciente care au avut rezultate pozitive la testul THC au fost comparate cu un grup de control similar, fără consum detectabil de canabis.

În comparație cu grupul de control, grupul de paciente cu niveluri detectabile de THC a fost asociat cu o rată crescută de maturare a ovocitelor și un număr mai mic de embrioni cu numărul corect de cromozomi, a constatat echipa de studiu.

La prima vedere, o rată de maturizare mai mare poate părea pozitivă, dar dezvoltarea prea rapidă poate crea probleme în ceea ce privește modul în care ovocitele se pregătesc pentru reproducere, a spus Duval.

„Cromozomii au nevoie de timp pentru a se alinia perfect, astfel încât să fie gata să fie fertilizate de spermatozoizi și să creeze embrioni sănătoși. Deci, da, avem mai multe ovocite mature, dar cu ce preț, dacă acestea nu au numărul corect de cromozomi?”, a spus ea.

O altă parte a studiului a examinat ovocite extrem de imature in vitro, adică într-o eprubetă în laborator. Ovocitele au fost donate de femei care urmau un tratament de fertilitate și nu erau adecvate pentru utilizare, a spus Duval.

Când au fost expuse la THC timp de 24 de ore într-o cutie Petri, ovocitele imature care au primit niveluri mai ridicate de THC au prezentat mai multe modificări ale fusurilor — structurile care ajută cromozomii să se segregeze corespunzător — ceea ce poate duce la eșecuri în dezvoltarea embrionară.

„Descoperirea că expunerea la niveluri mai ridicate de THC ar putea fi asociată cu o fertilitate redusă și complicații reproductive crescute poate ajuta pacienții care nu pot renunța la consumul de canabis cu o strategie de reducere a riscurilor”, a mai spus Lo.

„Cu aceste informații, acești pacienți pot lua în considerare reducerea cantității de canabis pe care o consumă pentru a atenua efectele adverse asupra copiilor lor” spun cercetătorii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













