Ministrul Sănătăţii: România are nevoie de creşterea natalităţii, dar nu prin constrângere sau presiune asupra femeii

Stiri actuale
23-09-2025 | 15:53
Alexandru Rogobete
Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, s-a delimitat, marţi, de proiectul de lege al unor parlamentari neafiliaţi prin care s-ar putea limita dreptul la avort şi a subliniat că România are nevoie de creşterea natalităţii, dar nu prin constrângere.

autor
Ioana Andreescu

„Natalitatea este un subiect sensibil, un subiect important, care, de multe ori, stârneşte multe emoţii şi dezbateri. România are, bineînţeles, nevoie de creşterea natalităţii, dar mesajul meu este unul ferm - nu prin constrângere şi nu prin presiune asupra femeii. Am văzut, acum câteva zile, săptămâna trecută, o idee, o iniţiativă legislativă prin care să interzicem avortul.

Vă spun clar şi ferm că Ministerul Sănătăţii şi eu, ca ministrul al Sănătăţii, şi sunt sigur că şi colegii din cele două Comisii de sănătate din cele două Camere ale Parlamentului se opun acestor iniţiative. Noi avem obligaţia de a respecta drepturile fundamentale, dreptul la integritate fizică, la autonomie corporală, aşa cum sunt ele garantate în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene", a transmis Rogobete, marţi, la o masă rotundă cu tema ''Natalitatea încotro? Politici pentru viitor'', organizată la Senat.

Potrivit ministrului, „natalitatea este direct legată şi de screening şi prevenţie". „În ultimii ani a existat o serie de proiecte cu fonduri europene, în special, pentru dezvoltarea unor metodologii sau a unor proiecte-pilot pentru screening şi prevenţie pe diferite patologii. Acum, avem aceste metodologii gândite şi concepute, testate în multe locuri cu succes, în alte locuri cu mai puţin succes, dar, mă rog, putem învăţa atât din exemplele pozitive, cât şi din cele mai puţin pozitive. Am conceput, la nivelul Ministerului Sănătăţii, un grup de lucru extins (...) ca să realizăm strategia naţională de prevenţie, care va cuprinde mai multe componente", a explicat Alexandru Rogobete.

Deputaţii neafiliaţi Monica Ionescu şi Radu-Mihail Ionescu, foşti parlamentari POT până în februarie 2025, au depus, la Senat, o propunere legislativă de modificare a articolului 202 din Codul penal.

Citește și
Alexandru Rogobete
Ministrul Sănătății cere studii privind efectele paracetamolului. Declarațiile lui Trump ridică semne de întrebare

„Vătămarea fătului, în perioada sarcinii sau în timpul naşterii, prin orice mijloace ori procedee, care a împiedicat instalarea vieţii extrauterine, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 7 ani. Dispoziţiile privind pedeapsa prevăzută la alin. (3) (art. 202 din Codul penal, n.r.) se aplică şi atunci când vătămarea fătului, săvârşită în timpul sarcinii, a avut ca urmare moartea acestuia, dacă aceasta a survenit după împlinirea vârstei de 14 săptămâni a sarcinii", stipulează proiectul depus la Senat.

Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderii partidelor aflate la guvernare, înainte de ședința coaliției. Posibilele teme de discuție

Sursa: Agerpres

Etichete: ministrul sanatatii, natalitate, sanatate, femei,

Dată publicare: 23-09-2025 15:53

Articol recomandat de sport.ro
A apărut la gala Balonul de Aur 2025 și a întors toate privirile
A apărut la gala Balonul de Aur 2025 și a întors toate privirile
Citește și...
Reacția ANM cu privire la asocierea dintre administrarea paracetamolului la femeile gravide și autismul la copii
Stiri Sanatate
Reacția ANM cu privire la asocierea dintre administrarea paracetamolului la femeile gravide și autismul la copii

După ce președintele Trump a declarat că există o legătură dintre administrarea paracetamolului la femeile gravide și autismul la copii, Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a cerut studii pe acest subiect de la ANM.

Ministrul Sănătății cere studii privind efectele paracetamolului. Declarațiile lui Trump ridică semne de întrebare
Stiri Sanatate
Ministrul Sănătății cere studii privind efectele paracetamolului. Declarațiile lui Trump ridică semne de întrebare

Rogobete a declarat marţi că a cerut ANM un punct de vedere cu privire la reacţiile secundare ale paracetamolului, după ce Trump a sfătuit femeile însărcinate să nu îl administreze pentru că este „probabil asociat cu un risc foarte crescut de autism".

Rogobete: În ultimii patru ani, s-a investit istoric în infrastructura medicală din România, peste 12 miliarde de lei
Stiri actuale
Rogobete: În ultimii patru ani, s-a investit istoric în infrastructura medicală din România, peste 12 miliarde de lei

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că în ultimii patru ani, s-a investit istoric în infrastructura medicală din România, peste 12 miliarde de lei.

Recomandări
Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderii coaliției de guvernare. Plafonarea prețurilor la raft, menținută încă trei luni - surse
Stiri Politice
Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderii coaliției de guvernare. Plafonarea prețurilor la raft, menținută încă trei luni - surse

Președintele Nicușor Dan i-a chemat de urgență la Palatul Cotroceni pe liderii coaliției în încercarea de a calma spiritele. În ședință s-a decis menținerea plafonării la alimente pentru încă trei luni, conform unor surse politice.

Doi români, arestați pentru spionaj în Grecia. Au fotografiat cea mai mare o bază navală a marinei elene, lângă Atena
Stiri externe
Doi români, arestați pentru spionaj în Grecia. Au fotografiat cea mai mare o bază navală a marinei elene, lângă Atena

Doi cetățeni români au fost arestați, luni, în Grecia, după ce în telefoanele lor mobile au fost găsite fotografii ale bazei navale din Salamis, aflată lângă capitala elenă.

Eurojust: O reţea europeană de fraudă cu criptomonede a fost destructurată. Prejudiciu de 100 de milioane de euro
Stiri externe
Eurojust: O reţea europeană de fraudă cu criptomonede a fost destructurată. Prejudiciu de 100 de milioane de euro

Autorităţile europene au destructurat o reţea de fraudă cu criptomonede, cu peste 100 de victime şi un prejudiciu de cel puţin 100 de milioane de euro, a anunţat Eurojust.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 23 Septembrie 2025

48:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Septembrie 2025

01:44:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28