Ministrul Sănătăţii: România are nevoie de creşterea natalităţii, dar nu prin constrângere sau presiune asupra femeii

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, s-a delimitat, marţi, de proiectul de lege al unor parlamentari neafiliaţi prin care s-ar putea limita dreptul la avort şi a subliniat că România are nevoie de creşterea natalităţii, dar nu prin constrângere.

„Natalitatea este un subiect sensibil, un subiect important, care, de multe ori, stârneşte multe emoţii şi dezbateri. România are, bineînţeles, nevoie de creşterea natalităţii, dar mesajul meu este unul ferm - nu prin constrângere şi nu prin presiune asupra femeii. Am văzut, acum câteva zile, săptămâna trecută, o idee, o iniţiativă legislativă prin care să interzicem avortul.

Vă spun clar şi ferm că Ministerul Sănătăţii şi eu, ca ministrul al Sănătăţii, şi sunt sigur că şi colegii din cele două Comisii de sănătate din cele două Camere ale Parlamentului se opun acestor iniţiative. Noi avem obligaţia de a respecta drepturile fundamentale, dreptul la integritate fizică, la autonomie corporală, aşa cum sunt ele garantate în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene", a transmis Rogobete, marţi, la o masă rotundă cu tema ''Natalitatea încotro? Politici pentru viitor'', organizată la Senat.

Potrivit ministrului, „natalitatea este direct legată şi de screening şi prevenţie". „În ultimii ani a existat o serie de proiecte cu fonduri europene, în special, pentru dezvoltarea unor metodologii sau a unor proiecte-pilot pentru screening şi prevenţie pe diferite patologii. Acum, avem aceste metodologii gândite şi concepute, testate în multe locuri cu succes, în alte locuri cu mai puţin succes, dar, mă rog, putem învăţa atât din exemplele pozitive, cât şi din cele mai puţin pozitive. Am conceput, la nivelul Ministerului Sănătăţii, un grup de lucru extins (...) ca să realizăm strategia naţională de prevenţie, care va cuprinde mai multe componente", a explicat Alexandru Rogobete.

Deputaţii neafiliaţi Monica Ionescu şi Radu-Mihail Ionescu, foşti parlamentari POT până în februarie 2025, au depus, la Senat, o propunere legislativă de modificare a articolului 202 din Codul penal.

„Vătămarea fătului, în perioada sarcinii sau în timpul naşterii, prin orice mijloace ori procedee, care a împiedicat instalarea vieţii extrauterine, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 7 ani. Dispoziţiile privind pedeapsa prevăzută la alin. (3) (art. 202 din Codul penal, n.r.) se aplică şi atunci când vătămarea fătului, săvârşită în timpul sarcinii, a avut ca urmare moartea acestuia, dacă aceasta a survenit după împlinirea vârstei de 14 săptămâni a sarcinii", stipulează proiectul depus la Senat.

