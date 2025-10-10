Polonia oferă ajutor Ucrainei după atacurile ruseşti masive asupra infrastructurii energetice

10-10-2025 | 16:03
Polonia pune la dispoziţia Ucrainei generatoare, surse suplimentare de energie şi un terminal de GNL, a anunţat ministrul de externe Radoslaw Sikorski, pe fondul atacurilor ruseşti asupra infrastructurii energetice.

Ioana Andreescu

Moscova şi-a intensificat atacurile în ultimele săptămâni. Vineri dimineaţă, o mare parte din capitala Kiev a fost cufundată în întuneric, iar aproximativ 600.000 de gospodării au rămas temporar fără energie electrică în toată Ucraina, în urma atacurilor ruseşti.

Aflat în vizită la Liov, în vestul Ucrainei, ministrul polonez de externe Radoslaw Sikorski a declarat că Polonia discută modalităţile de sprijinire a vecinului său estic. „Generatoare, surse suplimentare de energie electrică, accelerarea construcţiei conexiunilor energetice între Ucraina şi Polonia şi, bineînţeles, terminalul nostru de GNL din Swinoujscie vă stau la dispoziţie”, a afirmat el în cadrul unei conferinţe de presă susţinute alături de omologul său ucrainean. „Aceasta este o altă escaladare, pentru că ştim de ce se întâmplă. Scopul este de a intimida populaţia înainte de venirea iernii”, a adăugat el.

În august, rafinăria poloneză Orlen a anunţat că intenţionează să continue să furnizeze 100 de milioane de metri cubi (mcm) de gaz în fiecare lună către Ucraina, după ce a livrat deja 430 mcm în acest an. Combustibilul lichefiat este importat din Statele Unite la terminalul din Swinoujscie şi transportat prin Polonia către Ucraina.

Armistiţiul din Gaza a intrat în vigoare. Mii de palestinieni se îndreaptă către nordul enclavei

Sursa: News.ro

