Polonia a înregistrat anul acesta un număr record de 170.000 de atacuri cibernetice, pe care le atribuie Rusiei

Stiri externe
06-10-2025 | 16:18
Rusia a lansat o campanie de sabotaje și atacuri cibernetice asupra unui stat NATO: „Modul de operare este tot mai agresiv”
Shutterstock

Vicepremierul şi ministrul afacerilor digitale din Polonia a afirmat că ţara sa a înregistrat în acest an 170.000 de atacuri cibernetice, cel mai mare număr raportat vreodată, situaţie pe care a atribuit-o Rusiei, informează EFE.

autor
Ioana Andreescu

Oficialul polonez a oferit aceste date într-un interviu pentru televiziunea de stat, afirmând că, dintre cele între 2.000 şi 4.000 de atacuri cibernetice zilnice înregistrate, între 700 şi 800 reprezintă o ameninţare reală pentru securitatea ţării.

Gawkowski a subliniat că cifra incidentelor înregistrate în 2025 a atins deja un număr record, comparativ cu 2024.

Ministrul polonez a subliniat că "multe dintre aceste atacuri poartă o amprentă rusească clară". El a estimat o creştere a numărului de "ameninţări şi provocări" în domeniul informatic, deşi a asigurat că "serviciile poloneze vor putea respinge majoritatea covârşitoare a acestora".

Recent, guvernul polonez a anunţat că a crescut bugetul pentru securitate cibernetică până la un miliard de de euro în 2025.

Citește și
avioane de lupta, polonia
Polonia în alertă. Varșovia a mobilizat avioane pentru a-și proteja spațiul aerian după un atac rusesc în Zaporojie

Polonia este considerată un obiectiv prioritar al sabotajelor pe internet în cadrul Uniunii Europene, iar guvernul de la Varşovia consideră că aceste atacuri cibernetice fac parte din "războiul hibrid" iniţiat de Rusia.

Cu excepţia cazurilor care au determinat suspendarea operaţiunilor spitaliceşti timp de câteva ore, au existat încercări de a pătrunde în reţeaua de tehnologii ale informaţiei ale marilor oraşe din Polonia pentru a întrerupe furnizarea apei, deşi aceste tentative au fost dejucate înainte ca utilizatorii să fie afectaţi.

Sectorul energetic polonez a fost, de asemenea, un obiectiv semnificativ al atacurilor cibernetice. În 2024, peste 4.000 dintre cele 100.000 de incidente raportate au afectat instituţii care aveau legătură cu sectorul energetic.

Mass-media din Polonia au fost, de asemenea, afectate de acest tip de atacuri. Anul trecut s-a înregistrat un atac coordonat împotriva agenţiei de presă publice PAP, care, după hacking, a difuzat o ştire falsă despre o mobilizare naţională. Atunci, Gawkowski a subliniat că autorii atacului "au fost ruşii", scopul final fiind "paralizarea ţării".

Un copil de 3 ani a fost ucis de câini fără stăpân, în Vrancea. Trupul i-a fost găsit într-un canal plin de gunoaie

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Polonia, atacuri cibernetice,

Dată publicare: 06-10-2025 16:18

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
Citește și...
Merkel dă vina pe Polonia și statele baltice pentru războiul din Ucraina. „Nu au susținut ideea, apoi a început agresiunea”
Stiri externe
Merkel dă vina pe Polonia și statele baltice pentru războiul din Ucraina. „Nu au susținut ideea, apoi a început agresiunea”

Angela Merkel, fostul cancelar german sub conducerea căreia Germania a cultivat relațiile cu Rusia, acuză Polonia și statele baltice că sunt responsabile pentru războiul pornit de Putin în Ucraina în 2022.

Polonia în alertă. Varșovia a mobilizat avioane pentru a-și proteja spațiul aerian după un atac rusesc în Zaporojie
Stiri externe
Polonia în alertă. Varșovia a mobilizat avioane pentru a-și proteja spațiul aerian după un atac rusesc în Zaporojie

Autorităţile ucrainene au raportat, duminică, moartea unei persoane într-un atac rusesc la Zaporijjie, în timp ce Polonia a mobilizat avioane şi sisteme terestre pentru a-şi proteja spaţiul aerian, relatează AFP.

Patru turiști polonezi au rămas blocați la 2.000 m altitudine în Munții Parâng. Au fost salvați după cinci ore
Stiri actuale
Patru turiști polonezi au rămas blocați la 2.000 m altitudine în Munții Parâng. Au fost salvați după cinci ore

Patru cetăţeni din Polonia au rămas blocaţi în zona montană de la limita judeţelor Hunedoara - Vâlcea - Alba. Au intervenit jandarmii montani, iar misiunea a durat aproximativ 5 ore.

Recomandări
Sorin Oprescu, eliberat sub control judiciar de magistrații din Grecia. Câți bani a fost pus să plătească fostul primar
Stiri Justitie
Sorin Oprescu, eliberat sub control judiciar de magistrații din Grecia. Câți bani a fost pus să plătească fostul primar

Fostul primar al Bucureștiului Sorin Oprescu, care a fost arestat, sâmbătă după-amiază, la Salonic, în executarea unui mandat european de arestare emis împotriva sa de autoritățile române, a fost, luni, eliberat, cu condiții restrictive.

Cod roșu de inundații pe râuri din Constanța. Alerte hidrologice severe în aproape toată țara
Vremea
Cod roșu de inundații pe râuri din Constanța. Alerte hidrologice severe în aproape toată țara

Hidrologii au emis avertizări de inundații pentru mai multe județe, Constanța fiind sub cod roșu. Specialiștii Apele Române dau asigurări că râurile mari sunt sub control.

Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși
Stiri Politice
Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat numirea noilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici care își vor prelua atribuțiile în lunile octombrie și noiembrie 2025.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 06 Octombrie 2025

47:32

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 06 Octombrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara proiectelor neterminate

43:03

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 18

44:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28