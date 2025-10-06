Polonia a înregistrat anul acesta un număr record de 170.000 de atacuri cibernetice, pe care le atribuie Rusiei

Vicepremierul şi ministrul afacerilor digitale din Polonia a afirmat că ţara sa a înregistrat în acest an 170.000 de atacuri cibernetice, cel mai mare număr raportat vreodată, situaţie pe care a atribuit-o Rusiei, informează EFE.

Oficialul polonez a oferit aceste date într-un interviu pentru televiziunea de stat, afirmând că, dintre cele între 2.000 şi 4.000 de atacuri cibernetice zilnice înregistrate, între 700 şi 800 reprezintă o ameninţare reală pentru securitatea ţării.

Gawkowski a subliniat că cifra incidentelor înregistrate în 2025 a atins deja un număr record, comparativ cu 2024.

Ministrul polonez a subliniat că "multe dintre aceste atacuri poartă o amprentă rusească clară". El a estimat o creştere a numărului de "ameninţări şi provocări" în domeniul informatic, deşi a asigurat că "serviciile poloneze vor putea respinge majoritatea covârşitoare a acestora".

Recent, guvernul polonez a anunţat că a crescut bugetul pentru securitate cibernetică până la un miliard de de euro în 2025.

Polonia este considerată un obiectiv prioritar al sabotajelor pe internet în cadrul Uniunii Europene, iar guvernul de la Varşovia consideră că aceste atacuri cibernetice fac parte din "războiul hibrid" iniţiat de Rusia.

Cu excepţia cazurilor care au determinat suspendarea operaţiunilor spitaliceşti timp de câteva ore, au existat încercări de a pătrunde în reţeaua de tehnologii ale informaţiei ale marilor oraşe din Polonia pentru a întrerupe furnizarea apei, deşi aceste tentative au fost dejucate înainte ca utilizatorii să fie afectaţi.

Sectorul energetic polonez a fost, de asemenea, un obiectiv semnificativ al atacurilor cibernetice. În 2024, peste 4.000 dintre cele 100.000 de incidente raportate au afectat instituţii care aveau legătură cu sectorul energetic.

Mass-media din Polonia au fost, de asemenea, afectate de acest tip de atacuri. Anul trecut s-a înregistrat un atac coordonat împotriva agenţiei de presă publice PAP, care, după hacking, a difuzat o ştire falsă despre o mobilizare naţională. Atunci, Gawkowski a subliniat că autorii atacului "au fost ruşii", scopul final fiind "paralizarea ţării".

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













