De ce s-a dus Viktor Orban la Moscova, pentru a se întâlni cu Vladimir Putin. Deplasarea sa în Rusia, vitală pentru Ungaria

28-11-2025 | 20:50
viktor orban vladimir putin
Vladimir Putin l-a întâmpinat vineri la Moscova pe Viktor Orban - o vizită rară din partea unui lider al unei ţări membre UE şi NATO - şi i-a spus că ar fi în continuare încântat ca Budapesta să găzduiască o întâlnire a sa cu Donald Trump.

Premierul maghiar Viktor Orban, care s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin pentru a 14-a oară, a menţinut relaţii strânse cu Kremlinul, în ciuda războiului Rusiei în Ucraina, care a determinat 19 runde de sancţiuni din partea UE şi o reducere drastică a dependenţei de energia rusă.

El s-a împotrivit ajutorului militar occidental pentru Kiev şi a spus că a venit la Moscova pentru că doreşte discuţii detaliate despre aprovizionarea cu petrol şi gaze din Rusia, considerându-le vitale pentru securitatea energetică a ţării sale.

Orban, care are relaţii cordiale şi cu președintele american Donald Trump, trebuia să găzduiască un summit Putin-Trump în octombrie pe tema Ucrainei, dar liderul american s-a răzgândit, spunând că nu doreşte să fie o pierdere de timp, ci să fie sigur de rezultate.

În comentarii transmise de televiziunea rusă de stat, Putin i-a spus lui Orban că ar fi în continuare deschis faţă de întâlnirea de la Budapesta şi i-a mulţumit pentru că oferă găzduire.

Discuţiile dintre Putin şi Orban au avut loc în contextul în care trimisul lui Trump, Steve Witkoff, se pregăteşte să se întâlnească cu liderul de la Kremlin săptămâna viitoare, la Moscova, într-un efort reînnoit de a pune capăt războiului.

„Sperăm foarte mult că propunerile de pace aflate pe masă vor duce la un armistiţiu şi la pace”, a declarat Orban. Anterior, el scrisese pe Facebook că vizitează Moscova „pentru a se asigura că aprovizionarea cu energie a Ungariei este asigurată pentru această iarnă şi pentru anul viitor”.

Statele Unite au acordat Ungariei o derogare de la sancţiuni în această lună pentru a utiliza petrolul şi gazul rusesc, după ce Orban a insistat pentru o amânare în timpul unei întâlniri amicale cu Trump, la Washington. Într-o evoluţie potenţial neplăcută pentru Moscova, Ungaria a semnat, de asemenea, un pact de cooperare în domeniul energiei nucleare cu SUA pentru a cumpăra combustibil şi tehnologie pentru stocarea combustibilului uzat de la Paks I, o centrală construită de ruşi la sud de Budapesta. Compania rusă Rosatom construieşte o extindere a centralei, Paks II, un proiect din 2014 amânat de ani de zile.

Ungaria a importat 8,5 milioane de tone de ţiţei şi peste 7 miliarde de metri cubi de gaze naturale din Rusia în acest an, a declarat vineri Ministerul de Externe al ţării.

Putin a descris poziţia Ungariei faţă de războiul din Ucraina ca fiind „echilibrată” şi a arătat că schimburile comerciale au scăzut cu 23% anul trecut din cauza „restricţiilor externe”, dar s-au redresat cu 7% în 2025.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 28-11-2025 20:50

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a anunţat vineri, în timpul unei întâlniri cu preşedintele rus Vladimir Putin la Kremlin, că ţara sa va continua să achiziţioneze hidrocarburi de la Rusia în viitor, relatează AFP.

