Polonia grăbește instruirea militară a populației. 500.000 de oameni vor fi pregătiți până la final de 2026

Stiri externe
06-11-2025 | 14:54
soldați Polonia
Foto: Facebook / Ministerul Apărării - Polonia

Polonia va începe în luna noiembrie un nou program de instruire militară în cadrul unui plan mai amplu de a pregăti circa 500.000 de persoane până în 2026, a anunţat joi Ministerul Apărării de la Varşovia, relatează Reuters şi AFP.

autor
Lorena Mihăilă

Impulsionată de invazia Rusiei din Ucraina, Polonia cheltuie în prezent mai mult din PIB pe apărare decât orice alt stat NATO.

A devenit a treia cea mai mare armată din NATO, cu 216.000 de militari, şi intenţionează să-şi mărească forţele cu aproape o treime în următorul deceniu.

Numit de ministrul apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz "cel mai mare antrenament în domeniul apărării din istoria Poloniei", programul intitulat „Mereu gata" va fi unul pe bază de voluntariat şi deschis tuturor cetăţenilor - de la copii de şcoală generală, până la adulţi, angajaţi ai companiilor şi seniori.

500.000 de oameni vor fi instruiți

Programul va oferi un curs de securitate de bază, antrenament de supravieţuire, instruire medicală şi ore de igienă cibernetică.

Citește și
Vladimir Putin
Polonia îl amenință pe Putin cu arestarea dacă va survola spațiul său aerian în drum spre Ungaria

„Numai în noiembrie şi decembrie (...) vom instrui circa 20.000 de persoane în antrenamente individuale, dar numărul total, în ceea ce priveşte toate formele de instruire, este de circa 100.000 de persoane", a spus în cadrul unei conferinţe de presă ministrul adjunct al apărării, Cezary Tomczyk.

Ministerul intenţionează anul viitor să instruiască aproximativ 400.000 de oameni „ndividual, în grupuri, în cadrul 'Educaţiei cu armata', antrenamentului rezerviştilor şi serviciului militar voluntar", a adăugat Tomczyk.

Cei interesaţi se pot înscrie în programul de formare militară printr-o aplicaţie mobilă oficială, foarte răspândită în Polonia.

Programul include atât formări deja existente, cât şi noi propuneri care au drept scop "întărirea apărării naţionale şi a rezilienţei sociale", conform ministerului.

După declanşarea războiului, „locuitorii din Ucraina (...) au dezvoltat aceste aceste competenţe. Dar în momentul în care războiul a izbucnit, aceste competenţe pentru comportamentul în situaţie de criză nu existau. Trebuie să fim pregătiţi pentru orice scenariu", a declarat ministrul Kosiniak-Kamysz.

Scopurile programului militar

Şeful statului major general al Poloniei, Wieslaw Kukula, a declarat că programul are două scopuri principale: să întărească rezistenţa cetăţenilor şi comunităţilor şi să stimuleze disponibilitatea, pregătirea şi capacitatea rezerviştilor.

Programul a fost anunţat iniţial de prim-ministrul Donald Tusk în martie pentru "a construi o armată de rezervişti" în contextul înmulţirii preocupărilor de securitate după invadarea Ucrainei de către Rusia.

Criza bugetară din SUA a lovit puternic și cursele aeriene. Zeci de aeroporturi importante din toată țara, cuprinse de haos

Sursa: Agerpres

Etichete: Polonia, armata, soldati,

Dată publicare: 06-11-2025 14:54

Articol recomandat de sport.ro
S-a aflat! Ce construiește Donald Trump în România
S-a aflat! Ce construiește Donald Trump în România
Citește și...
Polonia cumpără de două ori mai mult aur decât China. Banca centrală urmărește să aibă cea mai mare rezervă din UE
Stiri externe
Polonia cumpără de două ori mai mult aur decât China. Banca centrală urmărește să aibă cea mai mare rezervă din UE

Într-o lume în care ordinea financiară globală dă semne de transformare, Polonia a decis să mizeze puternic pe metalul prețios. Băncile centrale continuă să investească masiv în aur, iar cifrele sunt din nou impresionante.

Polonia îl amenință pe Putin cu arestarea dacă va survola spațiul său aerian în drum spre Ungaria
Stiri externe
Polonia îl amenință pe Putin cu arestarea dacă va survola spațiul său aerian în drum spre Ungaria

Polonia l-a avertizat marți pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, să nu călătorească prin spațiul său aerian pentru summitul din Ungaria cu președintele american Donald Trump.

România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile
Stiri actuale
România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile

SRI, DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, alături de serviciile secrete din Polonia au dejucat un complot rusesc care viza trimiterea de colete explozive. Doi ucraineni au fost arestați în România în acest caz.

Captură record în Dolj. Polițiștii au făcut o descoperire de 16 milioane de lei în două camioane venite din Grecia. FOTO
Stiri actuale
Captură record în Dolj. Polițiștii au făcut o descoperire de 16 milioane de lei în două camioane venite din Grecia. FOTO

Peste 11 milioane de țigarete de contrabandă au fost descoperite de polițiștii de frontieră români în două ansambluri rutiere înmatriculate în Polonia, care încercau să intre ilegal în țară prin zona Calafat.

O femeie din Polonia, sechestrată de părinți în cameră timp de 27 de ani. Cum arăta Mirella când a fost găsită
Stiri Diverse
O femeie din Polonia, sechestrată de părinți în cameră timp de 27 de ani. Cum arăta Mirella când a fost găsită

O femeie din Polonia a fost descoperită mai mult moartă decât vie după ce ar fi fost închisă într-o cameră mică de către părinții ei timp de aproape trei decenii.

Recomandări
DNA l-a reținut pe omul de afaceri Fănel Bogoș. Ce spune Palatul Victoria de întâlnirea cu Bolojan: „E consemnat în registru”
Stiri Justitie
DNA l-a reținut pe omul de afaceri Fănel Bogoș. Ce spune Palatul Victoria de întâlnirea cu Bolojan: „E consemnat în registru”

DNA anunţă oficial, joi, reţinerea omului de afaceri Fănel Bogoș, acuzat de instigare la şantaj în formă continuată şi cumpărare de influenţă în formă continuată.

Șeful NATO își îndeamnă aliații, de la București, să se pregătească pentru o „confruntare pe termen lung” cu Rusia
Stiri actuale
Șeful NATO își îndeamnă aliații, de la București, să se pregătească pentru o „confruntare pe termen lung” cu Rusia

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus la Forumul NATO-Industry de la București că amenințarea rusă va rămâne și după războiul din Ucraina, iar Alianța trebuie să fie pregătită pe termen lung.

Dani Mocanu, condamnat definitiv la închisoare cu executare pentru tentativă de omor. Fratele său, pedeapsă mai mare
Stiri Justitie
Dani Mocanu, condamnat definitiv la închisoare cu executare pentru tentativă de omor. Fratele său, pedeapsă mai mare

Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor. Fratele interpretului a primit şapte ani de detenţie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 06 Noiembrie 2025

47:01

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Noiembrie 2025

01:43:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
05 Noiembrie 2025

01:30:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28