Iranul avertizează: „Bazele militare și comerciale ale SUA, ținte legitime în cazul în care Washingtonul intervine”

11-01-2026 | 12:56
Mohammad Baqer Qalibaf
Teheranul va trata bazele militare şi comerciale ale SUA ca ţinte pentru represalii, dacă Washingtonul va interveni militar în Iranul afectat de tulburări, a avertizat preşedintele Parlamentului iranian, cunoscut pentru poziţia sa intransigentă.

Claudia Alionescu

„Dacă SUA vor întreprinde acţiuni militare împotriva Iranului sau a teritoriilor ocupate, bazele militare şi centrele de transport maritim ale SUA vor fi considerate ţinte legitime”, a declarat Mohammad Baqer Qalibaf, citează CNN.

„Nu ne limităm doar la a reacţiona după ce o acţiune a fost întreprinsă”, a adăugat el.

Amenințarea lui Donald Trump

Avertismentul a venit după ce preşedintele american Donald Trump şi-a reiterat ameninţarea de a ataca Iranul dacă autorităţile vor folosi forţa pentru a înăbuşi valul crescând de proteste la nivel naţional, declanşat de frustrarea faţă de guvern.

