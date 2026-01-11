Iranul avertizează: „Bazele militare și comerciale ale SUA, ținte legitime în cazul în care Washingtonul intervine”

Teheranul va trata bazele militare şi comerciale ale SUA ca ţinte pentru represalii, dacă Washingtonul va interveni militar în Iranul afectat de tulburări, a avertizat preşedintele Parlamentului iranian, cunoscut pentru poziţia sa intransigentă.

„Dacă SUA vor întreprinde acţiuni militare împotriva Iranului sau a teritoriilor ocupate, bazele militare şi centrele de transport maritim ale SUA vor fi considerate ţinte legitime”, a declarat Mohammad Baqer Qalibaf, citează CNN.

„Nu ne limităm doar la a reacţiona după ce o acţiune a fost întreprinsă”, a adăugat el.

Amenințarea lui Donald Trump

Avertismentul a venit după ce preşedintele american Donald Trump şi-a reiterat ameninţarea de a ataca Iranul dacă autorităţile vor folosi forţa pentru a înăbuşi valul crescând de proteste la nivel naţional, declanşat de frustrarea faţă de guvern.

