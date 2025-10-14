O femeie din Polonia, sechestrată de părinți în cameră timp de 27 de ani. Cum arăta Mirella când a fost găsită

Stiri Diverse
14-10-2025 | 23:08
politist polonia
IMAGO

O femeie din Polonia a fost descoperită mai mult moartă decât vie după ce ar fi fost închisă într-o cameră mică de către părinții ei timp de aproape trei decenii.

autor
Mihai Niculescu

Mirella, acum în vârstă de 42 de ani, avea doar 15 ani când a „dispărut” în 1998. Ea locuia în orașul Świętochłowice, în sudul Poloniei. Părinții ei ar fi spus vecinilor la acea vreme că fiica lor adolescentă dispăruse. Timp de ani de zile, nimeni nu a pus la îndoială acest lucru, arată publicația The Sun.

Dar poliția a descoperit adevărul îngrozitor, în urmă cu câteva luni. Ofițerii au fost chemați într-un bloc, în iulie, după ce locatarii au auzit zgomote provenind din interior. Când au bătut la ușă, proprietara în vârstă de 82 de ani a negat că s-ar întâmpla ceva neobișnuit.

Polițiștii au observat-o și au vorbit apoi direct cu Mirella, care i-a asigurat că „totul era în regulă”. Dar ofițerii au observat rapid leziuni grave la picioarele ei și au chemat o ambulanță. Ea a fost transportată de urgență la spital, iar medicii au stabilit că ar mai fi trăit câteva zile dacă nu primea ajutor medical, din cauza unei infecții.

Citește și
politia in buftea
Femeie sechestrată şi bătută de concubin, salvată de poliţişti, în Vrancea. A fost emis ordin de protecţie
Mirella, femeia sechestrată de părinți

Femeia ar fi murit în câteva zile

Deși descoperirea Mirellei a avut loc în iulie, acest caz șocant a ieșit la lumină abia acum, după ce localnicii au lansat o campanie de strângere de fonduri pentru a o ajuta să se recupereze.

Unul dintre organizatorii chetei a postat online: „Medicii au stabilit că era la doar câteva zile de moarte din cauza infecției. Se află în spital de două luni din cauza stării sale critice. Cei care o cunoșteau pe Mirella credeau că a părăsit casa „familiei” sale acum aproape 30 de ani. Din păcate, adevărul s-a dovedit a fi altul. Multe lucruri rămân necunoscute, iar unele fapte nu pot fi dezvăluite în acest moment. Un lucru este cert: adevărul trebuie să iasă la iveală, pentru a se afla de ce această tânără sănătoasă, în vârstă de 15 ani, nu a mai părăsit casa și a dispărut fără urmă. Este de neimaginat să petreci atât de mult timp într-o singură cameră. Ea însăși spune că nu a văzut niciodată cum s-a dezvoltat orașul ei, că este în urmă cu toate, că a ratat atât de multe lucruri, că nu a fost niciodată la doctor, nu a obținut niciodată un act de identitate, nu a ieșit niciodată la o simplă plimbare sau măcar pe balcon...Nu a fost niciodată la dentist sau la coafor. Părul și dinții ei sunt într-o stare critică, amenințându-i chiar sănătatea, astfel încât vizitele la o clinică privată sunt acum necesare.”

Vecinii au crezut povestea dispariției

Coșmarul Mirellei a început când era doar o adolescentă. Părinții ei ar fi închis-o într-o cameră mică din apartamentul lor și ar fi izolat-o complet de lumea exterioară. Timp de 27 de ani, vecinii au crezut povestea cuplului că fiica lor era dispărută.

Oamenii presupuneau că în apartament locuiau doar două persoane, respectiv cuplul de vârstnici. Calvarul ei s-a încheiat abia la sfârșitul lunii iulie, când vecinii au auzit zgomote și au alertat serviciile de urgență.

Când poliția și paramedicii au intrat în apartamentul de la etajul al doilea, au fost întâmpinați de o scenă devastatoare.

Martorii au declarat că Mirella părea „extrem de neglijată”, iar picioarele ei „păreau a fi necrozate”.

„Este incredibil. Îmi amintesc de Mirella când era adolescentă. Obișnuiam să ne jucăm în fața clădirii când o vizitam pe bunica mea în vacanțe. Apoi a dispărut brusc în circumstanțe misterioase” a declarat un vecin.

După ce a fost salvată, Mirella a petrecut două luni în spital, luptând pentru viața ei. Autoritățile au deschis o anchetă penală. Procurorul Agnieszka Kwatera a confirmat că cazul este anchetat în mod oficial.

„După intervenția noastră și transportarea femeii la spital, ofițerul de poliție din district a contactat Centrul de asistență socială. Așteptăm feedbackul Centrului de asistență socială cu privire la situația acestei femei, pentru a putea lua măsuri suplimentare” a declarat procuroarea.

Nu este încă clar ce consecințe legale vor suferi părinții Mirellei.

Sursa: The Sun

Etichete: Polonia, parinti, tânără sechestrată,

Dată publicare: 14-10-2025 22:57

Citește și...
