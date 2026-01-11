Protestele au fost acaparate de „valul distructiv”. Replica șefului securităţii naţionale din Iran: „Erau legitime”

Şeful securităţii naţionale a Iranului, Ali Larijani, a declarat că protestele împotriva problemelor economice din ţară sunt „cereri legitime ale poporului”, dar a afirmat că un „val distructiv şi organizat” a cooptat mişcarea.

Astfel, afirmă el, totul s-a transformat într-o revoltă, scrie CNN.

„Acest grup a exploatat protestele şi s-a angajat în comportamente foarte violente şi criminale, inclusiv uciderea de persoane, incendierea de oameni şi acţiuni violente care seamănă foarte mult cu metodele grupurilor teroriste precum ISIS”, a declarat Larijani, potrivit agenţiei de ştiri afiliate statului Tasnim.

Getty

Larijani a spus că un „număr semnificativ” de poliţişti au fost răniţi şi unii au fost ucişi în timpul tulburărilor, adăugând că „mai mulţi cetăţeni obişnuiţi au fost martirizaţi sau răniţi”.

Cel puţin 78 de protestatari au fost ucişi în ultimele 14 zile în legătură cu demonstraţiile antiguvernamentale în curs din Iran, potrivit grupului american pentru drepturile omului Iranian Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Grupul pentru drepturile omului a declarat că cel puţin 116 persoane au murit în protestele de până acum, inclusiv 38 de membri ai forţelor de securitate.

AFP

Între timp, peste 2.300 de persoane au fost arestate în Iran, potrivit HRANA.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













