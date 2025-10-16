Captură record în Dolj. Polițiștii au făcut o descoperire de 16 milioane de lei în două camioane venite din Grecia. FOTO

Peste 11 milioane de țigarete de contrabandă au fost descoperite de polițiștii de frontieră români în două ansambluri rutiere înmatriculate în Polonia, care încercau să intre ilegal în țară prin zona Calafat.

Descoperirea a fost făcută miercuri, 15 octombrie 2025, pe DN 56, în apropierea stației de taxare a podului Calafat-Vidin, în urma unui control de rutină efectuat de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Calafat, în cooperare cu Direcția Regională Vamală Craiova – Serviciul Echipe Mobile Calafat.

Cele două camioane, formate din cap tractor și semiremorcă, erau conduse de doi cetățeni polonezi, în vârstă de 32 și 36 de ani, care se deplasau din Grecia către Polonia. În urma verificărilor, autoritățile au descoperit 11.160.000 de țigarete (echivalentul a 558.000 de pachete), fără marcaje fiscale.

politia de frontiera politia de frontiera politia de frontiera politia de frontiera

„În data de 15.10.2025, la diferite intervale orare, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, în cooperare cu lucrători din cadrul Direcției Regionale Vamale Craiova – Serviciul Echipe Mobile Calafat, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN 56, în proximitatea stației de taxare a podului Calafat-Vidin, au oprit pentru control două ansambluri rutiere, formate din cap tractor și semiremorcă. Vehiculele erau înmatriculate în Polonia și erau conduse de cetățeni polonezi cu vârste de 32, respectiv 36 ani, deplasându-se din direcția Grecia, cu destinație Polonia”, a precizat Poliția de Frontieră într-un comunicat de presă.

Valoarea estimată a capturii este de aproximativ 16.740.000 de lei, iar întreaga cantitate a fost reținută și depozitată în camera de corpuri delicte a Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj. De asemenea, cele două ansambluri rutiere au fost indisponibilizate.

„Cu ocazia verificării mijloacelor de transport, polițiștii de frontieră doljeni au descoperit în interiorul semiremorcilor, cantitatea totală de 11.160.000 țigarete (558.000 pachete țigarete), fără a avea aplicat marcaje fiscale. Astfel, în cauză, față de cetățenii polonezi, colegii noștri au întocmit lucrări penale pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă. Întreaga cantitate de țigarete, estimată la o valoare de 16.740.000 lei, a fost reținută și introdusă în camera de corpuri delicte a Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj, iar ansamblurile rutiere folosite au fost indisponibilizate”, se mai arată în comunicat.

Pe numele celor doi șoferi polonezi au fost întocmite dosare penale pentru contrabandă, iar cercetările continuă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













