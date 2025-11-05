Un stat european cumpără de două ori mai mult aur decât China. Banca centrală urmărește să aibă cea mai mare rezervă din UE

Stiri externe
05-11-2025 | 08:05
aur banca
Shutterstock

Într-o lume în care ordinea financiară globală dă semne de transformare, Polonia a decis să mizeze puternic pe metalul prețios. Băncile centrale continuă să investească masiv în aur, iar cifrele sunt din nou impresionante.

autor
Sabrina Saghin

În al treilea trimestru al anului, autoritățile monetare din întreaga lume și-au majorat rezervele cu aproape 220 de tone, o creștere de 10% față de aceeași perioadă a anului trecut și cu 28% mai mult decât în trimestrul anterior, scrie larazon.es.

Țările își măresc rezervele pentru stabilitate

În total, potrivit datelor Consiliului Mondial al Aurului, achizițiile de la începutul anului până în prezent se ridică la aproximativ 630 de tone. Deși acest volum este ușor mai mic decât în ultimii ani, rămâne semnificativ mai mare decât media dinainte de 2022, care se situa între 400 și 500 de tone.

În acest context, se conturează o tendință izbitoare: cercul țărilor care cumpără rezerve se extinde. După ani în care economiile emergente au condus acumularea — cu Rusia, China și India în frunte, și adăugiri frecvente precum Turcia, Kazahstan și Uzbekistan — mai multe state membre ale Uniunii Europene își măresc acum rezervele.

Motivația rămâne aceeași: stabilizarea monedelor naționale, diversificarea rezervelor valutare și reducerea dependenței de dolar, un fenomen cunoscut sub numele de „dedolarizare”. Acest impuls a căpătat un avânt deosebit după invazia Rusiei în Ucraina în 2022, când puterile occidentale au înghețat rezervele internaționale ale Rusiei.

Citește și
DIICOT
România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile

Polonia conduce clasamentul achizițiilor

Republica Cehă s-a remarcat recent, clasându-se printre primii cinci cumpărători de aur în 2023 și 2024. Anul acesta ocupă locul șase, după ce a achiziționat aproape 16 tone. Cu toate acestea, în centrul atenției se află Polonia.

Țara europeană a cumpărat aproape 67 de tone în acest an, mai mult decât orice altă țară din lume. În 2024 , achizițiile sale au ajuns la aproape 90 de tone, aproape dublu față de China, câștigând primul loc la nivel mondial. În 2023, își asigurase deja locul al doilea cu 130 de tone.

Ritmul achizițiilor a catapultat rezervele poloneze: din 2023, acestea s-au dublat și acum se ridică la aproximativ 515 tone. Acest lucru plasează Polonia pe locul zece în lume, în spatele Țărilor de Jos, dar înaintea unor economii precum Regatul Unit și Spania.

În ciuda creșterii accentuate, autoritățile poloneze susțin că mai este încă un drum lung de parcurs. La începutul lunii septembrie, banca centrală și-a anunțat obiectivul pe termen lung de a deține aproximativ 30% din rezervele sale valutare în aur. În prezent, proporția este de aproximativ 24%, ceea ce ar necesita achiziționarea a aproximativ 150 de tone suplimentare la prețul actual.

„Aurul este singurul activ sigur pentru rezervele statului”, a declarat președintele băncii centrale, Adam Glapiński, într-o declarație oficială, justificând strategia de cumpărare într-un scenariu global instabil.

Banca centrală își explică strategia pe termen lung

Glapiński a detaliat această strategie într-un articol din 2024, în care a subliniat relevanța geopolitică a aurului. El a explicat că situația internațională și potențialele amenințări viitoare la adresa securității economice și militare a țării, coroborate cu propria istorie a Poloniei, impun pregătirea pentru orice scenariu.

Bancherul central a subliniat că, spre deosebire de monedele tradiționale, aurul nu este supus deciziilor de politică monetară ale altor bănci centrale și nici unei expansiuni nelimitate a ofertei sale. În plus, el a subliniat că rezervele semnificative de aur consolidează încrederea în moneda națională și în autoritatea monetară.

Deși guvernatorul băncii centrale a Poloniei nu a menționat în mod explicit Rusia sau nivelul ridicat al datoriei SUA, declarațiile sale sugerează un context geopolitic în schimbare și o căutare activă de protecție împotriva riscurilor sistemice. Într-o lume în care ordinea financiară globală dă semne de transformare, Polonia a decis să facă o investiție semnificativă în metalul prețios.

Sursa: Larazon.es

Etichete: Polonia, banca, aur,

Dată publicare: 05-11-2025 07:53

Articol recomandat de sport.ro
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
Citește și...
Polonia îl amenință pe Putin cu arestarea dacă va survola spațiul său aerian în drum spre Ungaria
Stiri externe
Polonia îl amenință pe Putin cu arestarea dacă va survola spațiul său aerian în drum spre Ungaria

Polonia l-a avertizat marți pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, să nu călătorească prin spațiul său aerian pentru summitul din Ungaria cu președintele american Donald Trump.

România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile
Stiri actuale
România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile

SRI, DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, alături de serviciile secrete din Polonia au dejucat un complot rusesc care viza trimiterea de colete explozive. Doi ucraineni au fost arestați în România în acest caz.

Captură record în Dolj. Polițiștii au făcut o descoperire de 16 milioane de lei în două camioane venite din Grecia. FOTO
Stiri actuale
Captură record în Dolj. Polițiștii au făcut o descoperire de 16 milioane de lei în două camioane venite din Grecia. FOTO

Peste 11 milioane de țigarete de contrabandă au fost descoperite de polițiștii de frontieră români în două ansambluri rutiere înmatriculate în Polonia, care încercau să intre ilegal în țară prin zona Calafat.

Recomandări
Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții în mai multe județe
Stiri actuale
Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții în mai multe județe

Operaţiunea „Jupiter 4” continuă. Polițiștii fac, miercuri, 267 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară.   

Șeful NATO vine azi în România. Mark Rutte se va întâlni cu președintele, premierul și şefii Parlamentului
Stiri actuale
Șeful NATO vine azi în România. Mark Rutte se va întâlni cu președintele, premierul și şefii Parlamentului

Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, se va afla la Bucureşti miercuri şi joi, context în care se va întâlni cu Nicuşor Dan, Ilie Bolojan și șefii celor două camere ale Parlamentului.

“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”
Interviurile Stirileprotv.ro
“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”

„România este o țară neînțeleasă și redusă la niște clișee abominabile”, dar adevărul e că e o țară extraordinară, în care, în ciuda tuturor problemelor, se trăiește mai bine decât la Paris sau la Londra, orașe care sunt “terminate”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 04 Noiembrie 2025

43:16

Alt Text!
La Măruță
04 Noiembrie 2025

01:31:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Noiembrie 2025

01:43:04

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28