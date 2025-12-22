Polonia cumpără o oțelărie pentru a o transforma în fabrică de blindaje, în cadrul planului de consolidare militară

Statul polonez va cumpăra o oțelărie pentru a o transforma într-o fabrică de blindaje militare, a anunțat ministrul apărării de la Varșovia.

Guvernul polonez va plăti 65 de milioane de euro pentru cumpărarea combinatului metalurgic Huta Czestochowa. Obiectivul achiziţiei este de "a consolida securitatea lanţului militar de aprovizionare, într-un context de reînarmare accelerat", a indicat ministrul polonez.

El a mai argumentat că "Polonia nu-şi putea permite ca oţelăria să cadă în mâini greşite", făcând astfel referire la posibilitatea ca vreun cumpărător rus să se prezinte la o eventuală licitaţie de cumpărare a combinatului.

Respectiva oţelărie, construită în urmă cu 128 de ani, va deveni astfel fabrică de blindaje militare pentru nave de război, tancuri şi vehicule blindate, destinate producătorilor de echipamente militare din Polonia, Germania şi Slovacia.

După invazia rusă asupra Ucrainei, Polonia s-a lansat într-un program costisitor de înarmare, pentru care şi-a sporit bugetul apărării până la 4,7% din PIB pentru anul acesta şi la 4,8% din PIB în 2026, şi îndeamnă celelalte state membre ale UE să-i urmeze exemplul la acest capitol, deşi multe dintre aceste ţări nu-i împărtăşesc abordarea.

După ce a încheiat numeroase contracte pentru achiziţii masive de armament, în special cu SUA şi Coreea de Sud, Polonia a devenit cel mai mare cumpărător european de arme americane şi se poziţionează ca un jucător cheie în faţa Rusiei.

Polonia intenţionează să aloce cel puţin jumătate din bugetul apărării achiziţiilor de la producătorii interni, precum şi finanţării extinderii companiilor poloneze pentru a produce local sub licenţă arme achiziţionate din străinătate, cum ar fi rachetele americane HIMARS, tancurile sud-coreene K2 "Pantera Neagră" sau obuzierele K9 "Tunetul", de asemenea sud-coreene.

