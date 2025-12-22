Polonia cumpără o oțelărie pentru a o transforma în fabrică de blindaje, în cadrul planului de consolidare militară

Stiri externe
22-12-2025 | 19:10
polonia militari

Statul polonez va cumpăra o oțelărie pentru a o transforma într-o fabrică de blindaje militare, a anunțat ministrul apărării de la Varșovia.

autor
Ioana Andreescu

Guvernul polonez va plăti 65 de milioane de euro pentru cumpărarea combinatului metalurgic Huta Czestochowa. Obiectivul achiziţiei este de "a consolida securitatea lanţului militar de aprovizionare, într-un context de reînarmare accelerat", a indicat ministrul polonez.

El a mai argumentat că "Polonia nu-şi putea permite ca oţelăria să cadă în mâini greşite", făcând astfel referire la posibilitatea ca vreun cumpărător rus să se prezinte la o eventuală licitaţie de cumpărare a combinatului.

Respectiva oţelărie, construită în urmă cu 128 de ani, va deveni astfel fabrică de blindaje militare pentru nave de război, tancuri şi vehicule blindate, destinate producătorilor de echipamente militare din Polonia, Germania şi Slovacia.

După invazia rusă asupra Ucrainei, Polonia s-a lansat într-un program costisitor de înarmare, pentru care şi-a sporit bugetul apărării până la 4,7% din PIB pentru anul acesta şi la 4,8% din PIB în 2026, şi îndeamnă celelalte state membre ale UE să-i urmeze exemplul la acest capitol, deşi multe dintre aceste ţări nu-i împărtăşesc abordarea.

Citește și
viktor orban
Polonia îl ironizează pe premierul Ungariei, Viktor Orban, și anunță că îi dă medalia Ordinului Lenin: ”Felicitări”

După ce a încheiat numeroase contracte pentru achiziţii masive de armament, în special cu SUA şi Coreea de Sud, Polonia a devenit cel mai mare cumpărător european de arme americane şi se poziţionează ca un jucător cheie în faţa Rusiei.

Polonia intenţionează să aloce cel puţin jumătate din bugetul apărării achiziţiilor de la producătorii interni, precum şi finanţării extinderii companiilor poloneze pentru a produce local sub licenţă arme achiziţionate din străinătate, cum ar fi rachetele americane HIMARS, tancurile sud-coreene K2 "Pantera Neagră" sau obuzierele K9 "Tunetul", de asemenea sud-coreene.

Președintele Nicuşor Dan a discutat cu magistraţii la Palatul Cotroceni. ”Să terminăm odată cu numirile politice la parchete”

Sursa: Agerpres

Etichete: Polonia, aparare, arme,

Dată publicare: 22-12-2025 19:10

Articol recomandat de sport.ro
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Citește și...
General NATO: Alianța va avea în România a doua platformă de aprovizionare militară a Ucrainei, după cea din Polonia
Stiri externe
General NATO: Alianța va avea în România a doua platformă de aprovizionare militară a Ucrainei, după cea din Polonia

Livrările de arme către Ucraina nu au scăzut după oprirea donațiilor directe ale SUA, a declarat generalul Maik Keller. Misiunea NATO estimează că, din ianuarie, va folosi și un centru în România, alături de cel din Rzeszow, Polonia.

Polonia îl ironizează pe premierul Ungariei, Viktor Orban, și anunță că îi dă medalia Ordinului Lenin: ”Felicitări”
Stiri externe
Polonia îl ironizează pe premierul Ungariei, Viktor Orban, și anunță că îi dă medalia Ordinului Lenin: ”Felicitări”

Ministrul polonez de Externe Radoslaw Sikorski i-a decernat în mod simbolic, pe rețeaua X.com, o medalie a Ordinului Lenin premierului ungar Viktor Orban, care s-a opus folosirii activelor ruse în vederea finanţării efortului de război al Ucrainei.

Descoperire uluitoare. Arme medievale ale unor „războinici de rang înalt”, ascunse sub un lac din Polonia. FOTO
Stiri Diverse
Descoperire uluitoare. Arme medievale ale unor „războinici de rang înalt”, ascunse sub un lac din Polonia. FOTO

Arheologii au recuperat recent arme din perioada timpurie a Evului Mediu dintr-un lac din Polonia, relicve considerate a fi legate de primii conducători ai țării.

Recomandări
Președintele Nicuşor Dan a discutat cu magistraţii la Palatul Cotroceni. ”Să terminăm odată cu numirile politice la parchete”
Stiri Politice
Președintele Nicuşor Dan a discutat cu magistraţii la Palatul Cotroceni. ”Să terminăm odată cu numirile politice la parchete”

Preşedintele României, Nicuşor Dan a discutat, luni, timp de aproape patru ore la Palatul Cotroceni, cu reprezentanţii magistraţilor, despre problemele din sistemul de justiție. 

Scumpire „din pix” prin schimbarea unui cap de tabel. Peste 250.000 de români vor plăti măcar cu 800 de lei mai mult
Stiri Economice
Scumpire „din pix” prin schimbarea unui cap de tabel. Peste 250.000 de români vor plăti măcar cu 800 de lei mai mult

Guvernul a decis majorarea semnificativă a impozitelor pentru mașinile hibride, iar pentru unele modele creșterea poate depăși 1.100%, arată analiza unui consultant fiscal.

CES desființează un proiect de lege PSD care propune un nou grup de pensionari speciali, care să primească bani retroactiv
Stiri Politice
CES desființează un proiect de lege PSD care propune un nou grup de pensionari speciali, care să primească bani retroactiv

Consiliul Economic și Social respinge un proiect de lege inițiat de parlamentari ai PSD, privind sistemul public de pensii, susținând că introduce un ”regim privilegiat” pentru agricultorii care nu au lucrat în fostele cooperative de stat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 22 Decembrie 2025

57:17

Alt Text!
La Măruță
22 Decembrie 2025

01:28:24

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Decembrie 2025

01:46:04

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28