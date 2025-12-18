Descoperire uluitoare. Arme medievale ale unor „războinici de rang înalt”, ascunse sub un lac din Polonia. FOTO

18-12-2025 | 09:45
Arme medievale Polonia
Arheologii au recuperat recent arme din perioada timpurie a Evului Mediu dintr-un lac din Polonia, relicve considerate a fi legate de primii conducători ai țării.

Claudia Alionescu

Muzeul Primei Dinastii Piast din Lednica a anunțat descoperirea într-o postare pe Facebook.

Arme medievale Polonia

Excavarea subacvatică a avut loc în Lacul Lednica, în vestul-central al Poloniei, la aproximativ 240 km vest de Varșovia, relatează Fox News

Arme medievale Polonia

Lacul înconjoară Ostrów Lednicki, o insulă care a servit drept o mare fortăreață regală în secolul al X-lea.

De-a lungul anilor, săpătorii au găsit aproximativ 280 de artefacte în lac, inclusiv 145 de topoare, 64 de vârfuri de suliță, opt săbii și, mai recent, patru sulițe.

Cercetătorii de la Universitatea Nicolaus Copernicus din Toruń, în colaborare cu Muzeul Primei Dinastii Piast din Lednica, au descoperit sulițele.

Arme medievale Polonia

Armele datează din perioada lui Mieszko I și Bolesław Cel Curajos, două figuri legendare în formarea Poloniei medievale.

Vorbind pentru Fox News Digital, directorul muzeului, Andrzej Kowalczyk, a spus că Lacul Lednica „i-a surprins pe oamenii de știință de zeci de ani”, iar armele adaugă la misterul continuu al sitului.

Vârfurile de suliță cu teacă decorate sunt exemple excepționale de armament timpuriu medieval în Europa de Nord și de Est,” a spus el.

Trei exemple similare au fost găsite în anii 1990 în apele Lacului Lednica. Totuși, nu au fost descoperite până acum piese atât de bogat ornamentate cu teaca realizată complet din aliaje metalice colorate.”

Decorațiile elaborate ale armelor, precum și metalele prețioase din care erau fabricate, sugerează că „războinici de rang înalt” le-ar fi folosit, a spus Kowalczyk.

Artefactele „adaugă elemente noi celei mai mari colecții de armament timpuriu medieval din Europa găsite într-un singur sit arheologic,” a adăugat el.

Descoperirea cea mai interesantă, a spus Kowalczyk, a fost „sulița regală” care era păstrată excepțional de bine.

Arme medievale Polonia

„Lama de oțel, sau frunza, este așezată într-o teacă ornamentată elaborat, care mai conține încă un fragment din coadă,” a spus el.

Arme medievale Polonia

„Studii specializate au arătat că o mare parte a suprafeței sale este acoperită cu aur, argint și bronz, precum și alte aliaje metalice. Există, de asemenea, modele împletite ale căror vârfuri ascuțite seamănă cu gheare sau ciocuri, completate de rânduri de puncte mici care formează fundalul modelului.”

În ceea ce privește motivul pentru care armele au fost lăsate în lac, experții menționează două ipoteze principale.

Prima teorie susține că armele au căzut în lac în timpul bătăliilor pentru fortăreața de la Lednica, cel mai probabil în anii 1030, când ducele ceh Bretislaus a invadat Polonia.

Arme așezate ritualic în apă drept ofrande

Pe de altă parte, armele ar fi putut fi așezate ritualic în apă ca ofrande, a spus muzeul — chiar și în timp ce creștinarea era în curs.

„Astfel de practici sunt cunoscute din perioade mai vechi și din multe locuri din Europa,” a spus Kowalczyk.

„Apa era percepută ca o poartă către lumea morților, iar aruncarea obiectelor de valoare în ea era un act cu semnificație simbolică profundă.”

Kowalczyk a subliniat semnificația specială pe care o are Ostrów Lednicki în istoria Poloniei — inclusiv faptul că aici Mieszko I a fost probabil botezat.

Trebuie subliniat că pe Ostrów Lednicki au fost descoperite cele mai vechi obiecte liturgice creștine găsite vreodată în Polonia — inclusiv un staurotheke (un relicvar cu Sfânta Cruce), un pieptene liturgic din fildeș, o cădelniță de fier cu trei brațe cu găuri pentru suspendare și plăci osoase dintr-o cutie de relicve,” a spus el.

Sursa: Fox News

