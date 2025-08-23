Majoritatea polonezilor nu vor ca țara lor să participe la menținerea păcii în Ucraina. Cine se opune cel mai mult | SONDAJ

O majoritate clară a cetățenilor din Polonia se opun participării ţării lor la o forţă multinaţională de menţinere a păcii în Ucraina, potrivit unui sondaj realizat de agenţia de sondaje SW Research, publicat sâmbătă, informează dpa, citată de Agerpres.

Sondajul, comandat de ziarul Rzeczpospolita, a constatat că 61,1% dintre polonezi se opun, 17,3% sunt pentru şi 21,6% sunt indecişi cu privire la o posibilă desfăşurare de trupe. Sondajul a fost realizat pe un eşantion reprezentativ de 800 de respondenţi.

Bărbații s-au opus mai mult

Bărbaţii s-au opus mai puternic decât femeile, în timp ce locuitorii din mediul urban şi tinerii s-au opus, de asemenea, mai puternic decât alegătorii din mediul rural şi cei mai în vârstă.

De luni de zile, în Europa are loc o dezbatere cu privire la posibila desfăşurare a unei forţe de menţinere a păcii în cazul în care se va conveni asupra unui armistiţiu în Ucraina.

În februarie, prim-ministrul polonez Donald Tusk a exclus o implicare militară directă, dar a oferit sprijin logistic şi politic.

Polonia are o graniţă comună de peste 500 de kilometri cu Ucraina.

Potrivit agenţiei ONU pentru refugiaţi, UNHCR, Polonia găzduia aproximativ 1 milion de refugiaţi ucraineni în iulie, doar Germania găzduind mai mulţi ucraineni, respectiv 1,2 milioane.

NATO cere garanții reale

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, şi-au intensificat vineri apelurile către aliaţii Kievului pentru garanţii concrete de securitate în cazul unui acord de pace cu Rusia.

Ei au îndemnat aliaţii să treacă dincolo de gesturile simbolice şi să ofere un cadru care să semene cu articolul 5 din Tratatul NATO, notează News.ro, citând Politico.

„În prezent, negocierile privind conţinutul specific al garanţiilor de securitate pentru Ucraina se desfăşoară practic în fiecare zi”, a declarat Zelenski, pledând pentru „garanţii precum articolul 5. Acestea sunt garanţii de securitate cu adevărat eficiente. Acesta este rezultatul pe care trebuie să îl obţinem”, a insistat el.

