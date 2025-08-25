Noul președinte al Poloniei se opune prin veto unei legi care prelungeşte ajutoarele acordate copiilor refugiaţilor ucraineni

Karol Nawrocki
Noul preşedinte naţionalist polonez, Karol Nawrocki, s-a opus prin veto, luni, unui proiect de lege care prelungeşte ajutoarele acordate refugiaţilor ucraineni din Polonia şi propune ca acestea să fie acordate numai ucrainenilor angajaţi.

Cristian Matei

Potrivit News.ro, aceste ajutoare ”ar trebui să fie rezervate numai ucrainenilor care muncesc în Polonia”, a declarat el presei, subliniind că nu-şi va ”schimba părerea”.

După invazia Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022, Polonia a primit peste un milion de refugiaţi ucraineni - în principal femei şi copii.

Polonia, un aliat loial al Kievului, este principala ţară de tranzit a armamentului şi a ajutorului umanitar din Occident către Ucraina.

Proiectul de lege propus de către Guvernul proeuropean al lui Donald Tusk, adoptat de către Parlament, prevedea o prelungire a ajutoarelor de care beneficiază copiii refugiaţilor ucraineni.

Legea care se află în vigoare expiră la sfârşitul lui septembrie, iar noua reglementare prelungea aceste ajutoare până în martie 2026.

Karol Nawrocki, care a militat în campanie în vederea reducerii acestor ajutoare, consideră că ele nu ar trebui să fie acordate ucrainenilor care nu au un loc de muncă în Polonia.

În opinia sa, refugiaţii ucraineni care nu muncesc în Polonia nu ar trebui să mai beneficieze de asigurare medicală gratuită, ”pentru că asta ne pune într-o situaţie în care cetăţenii polonezi, în propria ţară, sunt trataţi mai prost decât invitaţii noştri ucraineni”.

Acest veto a fost ferm condamnat imediat de Guvernul proeuropean al lui Donald Tusk.

”Nu putem pedepsi din cauza pierderii locului de muncă, mai ales copii nevinovaţi. Este «ABC»-ul decenţei omeneşti”, a scris pe X ministrul Muncii, Agnieszka Dziemianowicz-Bak.

Confederaţia patronală Lewiatan denunţă vetoul noului preşedinte drept ”o veste proastă” atât pentru ucrainenii care trăiesc în Polonia, cât şi pentru antreprenorii care-i angajează.

Lewiatan subliniază, într-un comunicat, că aproximativ 80% dintre cetăţenii ucraineni care trăiesc în Polonia sunt activi profesional, ”unul dintre cele mai ridicate niveluri în rândul refugiaţilor de război în state membre OCDE”.

Potrivit unui raport recent, refugiaţii ”au un impact net de +2,7% asupra PIB-ului polonez”.

Acest ”câştig” va fi pierdut dacă refugiaţii trebuie să plece, se arată în acest document al companiei internaţionale Deloitte, realizat împreună cu Agenţia ONU pentru Refugiaţi (UNHCR).

