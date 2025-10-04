Patru turiști polonezi au rămas blocați la 2.000 m altitudine în Munții Parâng. Au fost salvați după cinci ore

Stiri actuale
04-10-2025 | 13:09
blocati munte

Patru cetăţeni din Polonia au rămas blocaţi în zona montană de la limita judeţelor Hunedoara - Vâlcea - Alba. Au intervenit jandarmii montani, iar misiunea a durat aproximativ 5 ore.

autor
Lorena Mihăilă

„Un apel 112, ora 00.10, anunţa faptul că 4 cetăţeni polonezi au rămas blocaţi în zona montană, la o altitudine de 1900 - 2000 de metri, într-un gol alpin, zona numită Plaiul Muierii. În urma apelului Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara a activat echipa de intervenţie montană din cadrul Detaşamentului 3 Jandarmi Lupeni. Jandarmii montani şi un echipaj din cadrul Salvamont Parâng au început deplasarea spre zona indicată, una din persoanele rătăcite reuşind să transmită coordonatele GPS. De asemenea I.J.J. Vâlcea a transmis un echipaj de jandarmi înspre zona indicată prin coordonatele GPS”, a transmis Inspectoratul de Jandarmi Hunedoara.

blocati munte

În aproximativ 2 ore echipajele de salvare, jandarmi montani din Hunedoara şi Vâlcea, împreună cu Salvamont Parâng, au ajuns la cei 4 cetăţeni de naţionalitate poloneză. Aceştia nu aveau nevoie de îngrijiri medicale, a mai precizat sursa citată.

Salvatorii şi cei 4 turişti au început deplasarea în siguranţă spre Petroşani, intervenţia fiind finalizată cu succes în jurul orelor 05.00.

Citește și
facturi
România intră în iarnă cu depozitele de gaze pline. Producția internă scade, dar facturile nu cresc până în martie 2026
Prințul William vrea o monarhie flexibilă, departe de practicile trecutului: „Schimbarea e pe agenda mea”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Parang, jandarmi montani, salvator,

Dată publicare: 04-10-2025 13:09

Articol recomandat de sport.ro
FOTO O poză cât o mie de cuvinte! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a cucerit trei medalii la Mondial
FOTO O poză cât o mie de cuvinte! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a cucerit trei medalii la Mondial
Citește și...
România intră în iarnă cu depozitele de gaze pline. Producția internă scade, dar facturile nu cresc până în martie 2026
Stiri actuale
România intră în iarnă cu depozitele de gaze pline. Producția internă scade, dar facturile nu cresc până în martie 2026

„Intrăm anul acesta în sezonul rece cu depozitele de gaze pline, astfel că suntem bine pregătiți pentru iarnă”, spune ministrul Energiei.

Vremea rea a adus cantităţi record de precipitaţii. A plouat și de peste cinci ori peste media lunii octombrie
Stiri actuale
Vremea rea a adus cantităţi record de precipitaţii. A plouat și de peste cinci ori peste media lunii octombrie

În doar 24 de ore s-au înregistrat precipitaţii care au depăşit valorile normale (15 l/mp/24h), la mai multe staţii hidrometrice înregistrându-se valori și de peste 5 ori media perioadei.

Incendiu puternic în Argeș. Pompierii au luptat patru ore cu flăcările care au distrus o casă
Stiri actuale
Incendiu puternic în Argeș. Pompierii au luptat patru ore cu flăcările care au distrus o casă

O casă dintr-o comună din județul Argeș a fost distrusă ieri de flăcări. Când au ajuns pompierii, acoperișul ardea pe o suprafață de 120 de metri pătrați.

Recomandări
Ilie Bolojan anunță că pachetul 3 ar putea fi adoptat curând. Reforma administrației, blocată în coaliție
Stiri actuale
Ilie Bolojan anunță că pachetul 3 ar putea fi adoptat curând. Reforma administrației, blocată în coaliție

Reforma administrației este o urgență pentru a ține cheltuielile sub control, spune prim-ministrul Ilie Bolojan, la bilanțul primelor 100 de zile de guvernare.

Rușii au lovit un tren plin cu pasageri în regiunea ucraineană Sumîi. Zeci de victime raportate | Video
Stiri externe
Rușii au lovit un tren plin cu pasageri în regiunea ucraineană Sumîi. Zeci de victime raportate | Video

Forțele armate ruse au atacat gara din comunitatea Șostka din regiunea ucraineană Sumîi, a anunțat pe 4 octombrie șeful administrației regionale, Oleg Grigorov. El a spus că trenul de pasageri Șostka-Kiev a fost lovit.

Ciclonul mediteranean a adus iarna în octombrie. Inundații pe străzile din Capitală, copaci doborâți și ninsori la munte
Stiri actuale
Ciclonul mediteranean a adus iarna în octombrie. Inundații pe străzile din Capitală, copaci doborâți și ninsori la munte

Ciclonul mediteranean care a ajuns în România a măturat jumătate de țară și a adus iarna la început de octombrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 04 Octombrie 2025

02:02:29

Alt Text!
Superspeed
S9E21

21:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Andrei Bănuță la Întrebarea mesei rotunde

41:12

Alt Text!
La Măruță
03 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28