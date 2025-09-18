Voturi cumpărate în Republica Moldova. Peste 30 de persoane au fost reținute pentru coruperea alegătorilor

Autoritățile de peste Prut au descins joi la peste 50 de adrese într-un dosar de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani.

Constantin Toma

Pe 28 septembrie, în Republica Moldova sunt alegeri parlamentare, iar pentru asta s-au pregătit buletine de vot în cinci limbi.

32 de persoane din nordul Republicii Moldova s-au trezit cu ofițerii anticorupție la ușă. Fac parte din echipa de activiști ai fugarului prorus Ilan Șor, susţin procurorii. Suspecţii sunt bănuiţi că recrutau alegători pe care îi convingeau să voteze un anumit partid, pe 28 septembrie, în schimbul unor sume de bani.

În același timp, autoritățile de la București au început demersurile pentru retragerea cetățeniei române Victoriei Furtună, șefa Partidului prorus „Moldova Mare”. Procedura va dura câteva luni, timp în care fosta procuroare și candidată la prezidențiale va fi și ea audiată. Nu se cunosc deocamdată motivele de pentru care România vrea să-i retragă cetățenia, dar, conform legii, acest lucru se poate întâmpla dacă persoana în cauză are legături sau sprijină entități teroriste, care constituie amenințări la adresa securității naționale.

Peste Prut s-au pregătit peste 3,5 milioane de buletine de vot, tipărite în cinci limbi - română, rusă, găgăuză, bulgară și romani.

Pe de altă parte votul celor din diaspora va fi esenţial pentru soarta Moldovei, spune fostul preşedinte al României, Traian Băsescu.

Traian Băsescu: „Sunt cruciale aceste alegeri dintr-un motiv simplu. Ssoarta Republicii Moldova depinde de votul fiecărui cetățean. Diaspora româno-moldoveană este decisivă în a determina victoria în alegerile din data de 28. Ne putem trezi cu oamenii lui Putin la putere la Chișinău dacă proeuropenii nu vor ieși la vot. România are nevoie de securitate la frontiera estică ori o conducere politică cu opțiuni proeuropene, garantează securitate la frontiera României. N-am vrea ca la frontiera României să fie un stat care face politica lui Putin.

Pentru cele mai multe mandate în Parlamentul de la Chișinău se luptă partidul fondat de Maia Sandu și Blocul Electoral Patriotic, coordonat de lideri proruși.

