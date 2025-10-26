Poliţia londoneză a arestat un solicitant de azil care fusese eliberat din greşeală din închisoare

Poliţia londoneză a arestat duminică dimineaţă un solicitant de azil care fusese eliberat vineri din greşeală din închisoare, unde executa o pedeapsă pentru agresiuni sexuale.

Etiopianul Hadush Kebatu „a fost arestat şi va fi expulzat”, a scris pe X prim-ministrul Keir Starmer, al cărui guvern a ajuns sub focul criticilor după eliberarea bărbatului de 38 de ani.

„Am ordonat o anchetă pentru a afla ce nu a funcţionat. Trebuie să ne asigurăm că aşa ceva nu se va repeta”, a adăugat Starmer.

Ministrul justiţiei, David Lammy, a anunţat o 'întărire imediată a controalelor' în ce priveşte eliberările de deţinuţi.

Etiopianul a fost arestat în apropierea unei staţii de autobuz

Etiopianul a fost arestat în apropierea unei staţii de autobuz în cartierul Finsbury Park din estul Londrei, în urma informaţiilor furnizate de public, a indicat poliţia într-un comunicat.

El fusese condamnat în septembrie la un an de închisoare pentru agresarea sexuală a unei adolescente de 14 ani şi a unei femei la Epping, la nord-est de capitală.

După arestarea sa în iulie, au fost organizate manifestaţii, unele marcate de violenţe, în faţa Bell Hotel din Epping, unde etiopianul fusese găzduit împreună cu alţi 130 de solicitanţi de azil, manifestaţii care s-au extins apoi şi în alte oraşe.

Eliberarea din greşeală

Eliberarea din greşeală a lui Hadush Kebatu a declanşat ample operaţiuni de căutare în Anglia.

Potrivit cotidianului The Sun, el a fost eliberat deşi trebuia să fie transferat din închisoarea Chelmsford (Essex), către un centru de retenţie administrativă în vederea expulzării.

Vineri, Hadush Kebatu s-ar fi arătat reticent să părăsească închisoarea, potrivit unui interviu dat de un şofer postului Sky News.

Şoferul a relatat că l-a văzut întorcându-se de mai multe ori spre închisoare într-o stare „foarte confuză”, şi trimis înapoi de personalul penitenciarului şi direcţionat spre gară. Potrivit acestui martor, etiopianul întreba: 'Unde să mă duc? Ce să fac?'.

Un trecător care a fost martor la arestarea lui Hadush Kebatu duminică dimineaţa a explicat că bărbatul a rămas calm. „Nu s-a zbătut (...) Nu a încercat să fugă”, a relatat el pentru agenţia britanică PA.

