O familie din Londra plătește 180.000 de lire pe an ca să transforme un copil de un an într-un „gentleman britanic”

O familie înstărită din nordul Londrei oferă un salariu anual de 180.000 de lire pentru un tutore care să înceapă de la vârsta de un an formarea culturală a fiului lor.

Obiectivul lor este ca acesta să devină un „gentleman britanic” eligibil pentru școli de elită precum Eton sau Harrow, potrivit Independent.

Rolul presupune „introducerea copilului în cultura britanică, înainte de apariția oricăror influențe externe”, precizează familia.

Tutorele ideal trebuie să aibă un vocabular bogat, accent standard britanic și capacitatea de a-l expune pe copil la muzică clasică occidentală, sporturi tradiționale și experiențe „autentice britanice” precum cricket, tenis, rugby, chiar polo și canotaj.

Ținta finală: accesul la instituții precum Eton, St Paul’s, Westminster sau Harrow.

Prea târziu de la cinci ani

Părinții explică faptul că au început educația culturală a fratelui mai mare abia de la cinci ani, „mult prea târziu” după standardele lor.

Copilul provine dintr-o familie multilingvă, iar părinții declară că urmăresc formarea unui profil realmente bicultural încă din etapa de dezvoltare accelerată a creierului, având în vedere că 90% din dezvoltarea acestuia are loc până la vârsta de cinci ani.

