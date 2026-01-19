Cele două proiecte care pot scoate Bucureștiul din frig. Cine să le facă? Și de unde bani?

Un nou val de frig se apropie, iar Bucureștiul joacă, din nou, la loteria încălzirii și a apei calde.

Sute de mii de oameni stau cu aceeași grijă: se va încălzi suficient caloriferul, de data asta? Dacă nu, intrăm într-un scenariu pe care îl știm pe de rost: nervi, reclamații, explicații „subțiri” și termene de remediere împinse la nesfârșit.

Între timp, improvizațiile au devenit rutină. Un reșou, un calorifer electric sau, mai simplu, o haină în plus. Așa o vom duce până la primăvară, când – dacă vor exista bani – vor reîncepe reparațiile la uriașul sistem de termoficare care alimentează aproximativ 500.000 de apartamente din Capitală.

