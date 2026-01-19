Emil Gânj, vânat și de FBI. Criminalul s-ar putea ascunde în tuneluri din Al Doilea Război Mondial sau în Ungaria

19-01-2026 | 09:00
Emil Ganj

Criminalul Emil Gânj este vânat și de FBI, iar anchetatorii cred că s-ar putea ascunde în tuneluri din Al Doilea Război Mondial sau în Ungaria. Gânj este unul dintre cei mai căutați infractori din Europa, pentru crima comisă în iulie 2025, în Mureș.

Cristian Anton

Criminalul Emil Gânj, de negăsit după mai bine de 6 luni de căutări disperate, este vânat și de FBI, iar anchetatorii cred că s-ar putea ascunde într-o rețea de tuneluri din Al Doilea Război Mondial sau în Ungaria, scrie Magyar Nemzet.

Vânătoarea unui suspect român într-o crimă brutală durează de mai bine de 6 luni, iar ucigașul este încă în libertate, așa că autoritățile române solicită ajutorul FBI-ului pentru a-l găsi, arată publicația maghiară.

Potrivit acesteia, vânătoarea lui Emil Gânj a atins un nivel internațional. Crima a avut loc vara trecută, iar bărbatul se află de atunci într-un loc necunoscut, în timp ce poliția este obligată să coopereze din ce în ce mai mult cu anchetatori din alte state.

Emil Gânj a fost plasat pe lista celor mai căutați criminali din Europa. Recompensa oferită de Poliție pentru găsirea sa

Autoritățile române au implicat până acum aproximativ 800 de ofițeri de poliție în încercarea de a-l găsi pe bărbat. Având în vedere gravitatea cazului, Biroul Federal de Investigații al SUA (FBI) s-a alăturat și el căutărilor, ceea ce este un bun indiciu a cât de periculos îl consideră pe autorul fugar.

Conform stării actuale a anchetei, nu este exclus ca Emil Gânj să-și fi planificat evadarea cu mult înainte de a comite crima. Din datele adunate până acum, este posibil să-și fi amenajat ascunzători, să fi făcut stocuri de alimente și să fi achiziționat mai multe telefoane mobile de unică folosință.

Criminalul Emil Gânj s-ar putea afla în Ungaria

De asemenea, a apărut posibilitatea ca ucigașul să se ascundă în subsoluri abandonate sau chiar în sisteme de tuneluri din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Autoritățile investighează, de asemenea, presupunerea că familia sa l-ar putea ajuta să se ascundă, dar acest lucru nu a fost încă confirmat oficial.

Numele suspectului a mai figurat în dosarele poliției pentru diverse infracțiuni violente. Cu toate acestea, până la acest caz, el nu a fost complet izolat de societate, ceea ce a provocat un val de indignare publică major în România, mai scrie publicația din Ungaria.

Familia victimei a trăit de atunci ca într-un arest, temându-se că fugarul ar putea apărea oricând. Pentru ei, implicarea FBI-ului este prima speranță tangibilă că făptașul va fi în sfârșit tras la răspundere.

Anchetatorii spun că aspectul bărbatului s-ar fi putut schimba și, din moment ce se poate deplasa relativ liber în regiune, nu se poate exclude posibilitatea ca acesta să apară în alte țări - chiar și în Ungaria. Prin urmare, autoritățile iau în serios toate rapoartele și încearcă să restrânge cercul posibilelor ascunzători printr-un schimb sporit de informații la nivel internațional.

Emil Gânj a fost trimis în lipsă în judecată de Parchetul Tribunalului Mureș pentru omor calificat, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu şi încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie, în octombrie 2025.

Pe 8 iulie 2025, Emil Gânj, condamnat anterior pentru uciderea unui bărbat, și-a omorât concubina cu mai multe lovituri de topor, după care i-a dat foc și a dispărut fără urmă. 

Criminalul se află și pe lista celor mai căutați infractori a Europol, care oferă o recompensă de 5.000 de euro pentru orice informație care ar ajuta la prinderea acestuia. 

