Trucuri pentru a ne organiza mai bine finanțele. Cum putem să renunțăm la cheltuieli inutile și să punem bani deoparte

Ianuarie este luna în care unii încep cure de slăbire, în timp ce alții își propun un restart financiar. Mai puține cheltuieli și mai mulți bani economisiți. Este posibil și aflăm cum de la colega noastră, Ștefana Todică. Începe iBani .

Conturile sunt cam goale după sărbători, dacă nu și cu datorii. Și atunci este momentul perfect să ne facem planuri, că poate anul acesta ne organizăm mai bine cheltuielile. Pentru că la fiecare început de an avem tendința să fim mai motivați și să ne organizăm mai bine.

Ca să vedem unde se duc banii, care au fost obiceiurile noastre, ce mai putem tăia. Ideal ar fi să începem cu o radiografie a contului.

Putem verifica de exemplu abonamente lunare, plățile recurente, să vedem dacă mai putem renunța la ceva, poate ceva ce nu folosim.

Sau poate observăm că mergem mai des la magazin sau la farmacie decât avem nevoie cu adevărat și cumpărăm lucruri din impuls sau doar pentru că sunt la promoție. Poate 50 de lei risipiți pe lună nu par mult, la prima vedere, dar într-un an înseamnă 600 de lei, bani cu care am putea face altceva.

Apoi, dacă nu avem deja, este indicat să ne facem un buget. Nu unul lunar, deși este adevărat că majoritatea cheltuielilor sunt fixe, lună de lună, dar avem și multe cheltuieli care sunt doar o dată sau de două ori pe an, dar care ne pot dezechilibra financiar dacă nu le includem de la început în buget.

De exemplu, impozite, asigurările pentru mașină și casă, anvelope, dentist și chiar cadouri pentru cei dragi.

Veniturile și cheltuielile, trecute pe hârtie

Avem aici un exemplu, este important să trecem pe hârtie veniturile și cheltuielile pe care le avem și pe care le știm deja după ce am analizat contul. Pe hârtie, într-un Excel, într-o aplicație care monitorizează cheltuielile, nu contează cum, ideea e să știm unde se duc banii și pe ce.

Începem cu veniturile, să știm pe ce ne bazăm la începutul lunii. Apoi trecem cheltuielile vitale, pe care le știm deja, cele cu locuința, alimente, facturi, transport, rate și așa mai departe. Putem să trecem și micile plăceri, care ar fi bine să nu depășească câteva procente din totalul veniturilor.

Și ar fi indicat, de ce nu, să ne separăm aceste bugete în mai multe conturi, pentru că atunci când banii stau toți la grămadă se duc mai ușor.

La final, ar fi ideal să arate așa: jumătate din buget să fie alocată pentru nevoile esențiale, adică locuință, mâncare, transport și așa mai departe, 30% pentru dorințe, adică vacanțe, haine, gadgeturi, și 20% pentru economii plata datoriilor - aici nu trecem rata la casa, de exemplu, ci eventuale rambursări anticipate. Și, după ce vedem cum stăm, este momentul ideal să ne stabilim noi obiective.

Cei mai multe oameni reușesc să economisească mai ușor și chiar să investească dacă au un obiectiv anume. Poate fi apropiat, de exemplu o vacanță, sau mai îndepărtat, poate o locuință nouă.

Dar pentru noul obiectiv ar trebui să punem deoparte ori să investim într-un instrument în fiecare lună imediat ce intră banii. Ar fi ideal să nu fim prea ambițioși de la început, ci să începem cu sume mici, ca să ne obișnuim cu ideea, să ne facem un mic obicei nou fără să ne dezechilibreze - altfel va fi foarte greu să ținem de obiectiv.

Apoi, după ce ne obișnuim, putem crește suma economisită și, de ce nu, putem să căutăm soluții pentru a câștiga mai mulți bani.

