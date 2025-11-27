Peste jumătate dintre statele membre OCDE vor crește vârsta de pensionare. Țările care vor să o stabilească la 70 de ani

27-11-2025
oameni pe strada
Mai mult de jumătate dintre statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) intenționează să crească vârsta de pensionare, ca soluție în fața îmbătrânirii populației, relatează joi agenția EFE.

Lorena Mihăilă

Indicatorul îmbătrânirii populației între anii 2025 și 2050, măsurat prin raportul de dependență (raportul dintre populația de peste 65 de ani și cea din grupa de vârstă 20-64 de ani), va fi deosebit de pronunțat în Coreea de Sud, cu o creștere de 48,8%, dar și în Spania (creștere de 38,3%), Italia (creștere de 32,9%) și Grecia (creștere de 27,8%), față de o creștere medie prognozată de 19,1% pe ansamblul OCDE, notează Agerpres.

O problemă suplimentară pentru sustenabilitatea sistemului de pensii apare atunci când rata de ocupare a forței de muncă pentru persoanele care se apropie de vârsta de pensionare este foarte scăzută, o situație care se întâlnește în Spania și în cele patru țări OCDE din America Latină, respectiv Chile, Costa Rica, Mexic și Columbia.

Astfel, în timp ce pe ansamblul OCDE, în medie, 65,5% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 55 și 64 de ani lucrează, acest procent este de 61,2% în Chile, 59,5% în Spania, 57,5% în Columbia, 56,9% în Mexic și 50,3% în Costa Rica.

Pe baza analizei situației din prezent a sistemelor de pensii, a reformelor preconizate și ținând cont de tendințele demografice, autorii raportului estimează că cheltuielile medii cu pensiile publice în OCDE (în cele 32 de țări pentru care sunt disponibile date) vor crește, de la 8,8% din produsul intern brut (PIB) în prezent, la 10% în 2050.

Sursa: Agerpres

