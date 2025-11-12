Nicușor Dan despre reforma pensiilor magistraților: „Nu e normal ca un judecător să afle că va ieși la pensie peste 15 ani”

Stiri Politice
12-11-2025 | 20:30
La Cotroceni, șeful statului s-a întâlnit cu liderii coaliției, cu reprezentanții Ministerului Justiției și ai magistraților, ca să vorbească despre pensiile judecătorilor și procurorilor, subiect dezbătut intens în societate.

autor
Ovidiu Oanță

Magistrații au catalogat discuțiile, care s-au încheiat în urmă cu puțin timp, ca fiind bune. Instanța supremă a lansat public, tot miercuri, ideea unui Acord pentru Justiție și Stabilitate Instituțională.

Președintele României crede că problema pensiilor magistraților ar putea fi rezolvată până la finalul lunii.

Însă pentru asta este nevoie de un echilibru între Puterea Executivă și cea Judecătorească.

Nicușor Dan, președintele României: „E profitabil pentru societate ca această vârstă să fie mai înaintată și ca într-un termen oarecare să ajungă la 65 de ani. Cred că suntem de acord. Pe de altă parte, e o meserie în care oamenii ăștia au muncit mult mai mult decât analogii lor din Europa.”

ICCJ a lansat tot miercuri un acord pentru Justiție și Stabilitate Instituțională.

Cere respectarea independenței justiției, a hotărârilor și deciziilor instanțelor și Curții Constituționale, dar și asigurări că justiția și magistrații nu vor mai fi denigrați public.

Nicușor Dan, președintele României: „Cred că trebuie să fie în amândouă sensurile. Că m-am văzut și eu beștelit de câțiva domni magistrați zilele trecute, fără să am nicio vină. Eu cred că, dimpotrivă, am încercat să fiu echilibrat în a rezolva această problemă a societății.”

Potrivit unor surse politice, premierul ar fi de acord ca perioada de tranziție pentru pensionarea la 65 de ani să fie de 15 ani, iar pensia de serviciu să fie 70% din ultimul salariu net. Variantă pe care ar agrea-o inclusiv PSD, USR și UDMR.

Nicușor Dan, președintele României: „Nu este normal ca cineva care a muncit așa de mult știind că o să iasă peste doi ani la pensie, după ce a lucrat 25 sau 27 de ani, deodată să afle că va ieși peste 15 ani la pensie. Trebuie echivalat acest efort pe care ei l-au făcut. Am zis că un echilibru, în opinia mea, este ca câți ani mai are omul până la pensie să se înmulțească cu doi. Dacă mai are trei, să facă șase. Dacă mai are patru, să facă opt.”

Corespondent Știrile ProTV: „Înalta Curte de Casație și Justiție a propus și ca magistrații rămași în sistem și care trebuie să judece sau să ancheteze mai multe dosare decât în mod normal să primească la salariu o cotă compensatorie din economiile făcute de stat cu posturile vacante și neocupate.”

Nicușor Dan nu susține această propunere.

Nicușor Dan, președintele României: „Este un echilibru la acest moment în ceea ce privește salariile. Că ele sunt mult mai mari decât alte categorii profesionale. Pe de altă parte, asta se întâmplă peste tot în lume, că trebuie să dai judecătorului care poate să judece la un moment dat dosare de zeci de milioane de euro, să îi dai și confortul și să îl oprești de la tentația de a nu judeca corect.”

CSM își va spune punctul de vedere după întâlnirea cu președintele.

Reporter: „Este coaliția, Guvernul la mâna CSM-ului?

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Evident! Haideți să facem un calcul. Azi suntem în 12, poate să dea aviz CSM-ul în 30 de zile. Dacă mergem la termenul maxim, trecem de 28 noiembrie.”

Ultimele imagini cu Horia Moculescu la un eveniment public. Era vizibil slăbit. „În relaţia cu Dumnezeu sunt dator vândut”

Sursa: Pro TV

Etichete: nicusor dan, pensii, discutii, magistrati,

Dată publicare: 12-11-2025 20:29

