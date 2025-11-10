Royal Mail, acuzată că a pierdut un lingou de aur. Păgubitul l-a asigurat la valoare, dar primește doar 750 de lire

10-11-2025 | 21:40
lingou de aur
Shutterstock

Un bărbat acuză Royal Mail că i-a pierdut un lingou de aur în valoare de 10.000 de lire sterline, iar poșta britanică s-a oferit să-l despăgubească cu 750 de lire.

Mihai Niculescu

Rob Hobson a cumpărat un lingou de aur Britannia de 100 g din moștenirea tatălui său și a acceptat o ofertă de răscumpărare din partea Royal Mint, după ce acesta a fost evaluat la 9.731 de lire sterline.

Dar, în ciuda faptului că l-a trimis prin livrare specială și cu asigurare suplimentară, lingoul nu a ajuns niciodată la destinație, arată Metro.

Royal Mail a lansat o anchetă, iar poliția din Devon și Cornwall a transmis că efectuează investigații după ce a fost sesizată.

Rob, în vârstă de 65 de ani, din Torquay, Devon, a declarat: „Am avut încredere în Royal Mail. Condițiile în care l-am trimis spun totul... SP Garantat a doua zi!

În ciuda faptului că a cumpărat o asigurare suplimentară pentru colet, Rob a fost informat ulterior că aceasta acoperă doar o despăgubire maximă de 750 de lire sterline.

„Am cumpărat un lingou de aur cu banii din moștenirea tatălui meu și, având în vedere prețul ridicat al aurului, am decis să îl vând”, a adăugat el.

„Veniturile urmau să fie folosite pentru pensia mea. Mai am 11 luni până la pensionare și așteptam cu nerăbdare acel moment. Am cumpărat aurul de la Royal Mint și i-am contactat pentru revânzare, iar ei au fost de acord cu o valoare estimată de răscumpărare de 9.730 de lire sterline” a explicat păgubitul.

Rob a spus că a expediat lingoul pe 15 octombrie, prin serviciul Royal Mail Special Delivery Guaranteed, care garantează livrarea a doua zi până la ora 13:00.

„Am plătit o asigurare suplimentară, care acoperea pierderile indirecte de până la 10.000 de lire sterline, și am început să urmăresc coletul folosind numărul de referință”, a spus el.

Dar după ce a urmărit coletul de la Exeter la Romford, starea acestuia nu s-a schimbat în weekend.

Apoi a contactat Royal Mint, care a confirmat că nu a primit lingoul de aur.

Coletul meu nu a ajuns niciodată la Londra

Bărbatul a primit un „apel de urgență” în care i s-a spus că articolul s-a pierdut și că va trebui să depună o reclamație.

„Am decis să mă duc la centrul de sortare din Exeter și am vorbit cu doi manageri care au fost îngroziți și au spus că nu se poate să fi dispărut, dar așa s-a întâmplat. Au putut vedea că a fost scanat prin sistemul lor și apoi pus într-o pungă sigilată împreună cu alte colete. Cu toate acestea, se pare că coletul meu nu a ajuns niciodată la Londra, în ciuda faptului că toate celelalte colete din acea pungă au ajuns, a spus el.

Rob crede că singura explicație pentru dispariția coletului său este că cineva a „intervenit” asupra acestuia.

El a raportat incidentul la poliție ca fiind o infracțiune, dar este convins că a fost „naiv” să aibă încredere în Royal Mail.

Royal Mail a transmis că investighează cazul și că va lua legătura direct cu păgubitul. Compania a adăugat că ia foarte în serios siguranța și securitatea tuturor articolelor aflate în grija sa.

Sursa: Metro

