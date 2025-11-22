Peste 200 de elevi şi profesori au fost răpiţi dintr-o şcoală catolică din Nigeria. Este al doilea atac într-o săptămână

Stiri externe
22-11-2025 | 16:22
227 de elevi şi profesori de la şcoala St. Mary, situată în statul Niger, au fost răpiţi vineri, potrivit Asociaţiei creştinilor din Nigeria, al doilea atac de acest gen în ţară într-o săptămână, după răpirea a 25 de eleve, scrie AFP.

 

autor
Mihaela Ivăncică

În Nigeria, cea mai populată ţară din Africa, afectată de insecuritate, răpirile în masă sunt frecvente, în special de la răpirea a aproape 300 de eleve la Chibok, în nord-est, comisă în 2014 de jihadiştii Boko Haram.

"Conform informaţiilor noastre, 215 elevi şi 12 profesori au fost răpiţi de terorişti" din această şcoală situată în statul Niger, a declarat CAN într-un comunicat în urma unei vizite la şcoală a preşedintelui asociaţiei din statul Niger, Bulus Dauwa Yohanna.

"În timpul atacului terorist, unii elevi au reuşit să scape", a adăugat Yohanna în comunicat.

Reacția autorităților locale

Elevii răpiţi în miez de noapte sunt fete şi băieţi, a precizat pentru AFP Daniel Atori, purtător de cuvânt al CAN, după ce iniţial declarase că este vorba doar despre fete.

Autorităţile statului Niger nu au publicat încă un bilanţ al victimelor. Guvernul statului a ordonat "închiderea temporară a tuturor internatelor din zonă".

Şcoala St. Mary "şi-a reluat activităţile academice fără a informa sau obţine autorizaţia guvernului statului, expunând astfel elevii şi personalul unui risc evitabil", a deplâns el.

Poliţia a anunţat vineri că a desfăşurat la faţa locului unităţi tactice şi personal militar, care "perie pădurile".

Contextul răpirilor recente

Acest atac vine la doar câteva zile după răpirea a 25 de eleve de către bărbaţi înarmaţi de la internatul de fete din Maga, statul Kebbi (nord-vest), în cursul nopţii de duminică spre luni.

Potrivit unei surse ONU care a vorbit cu AFP sub condiţia anonimatului, elevele de la St. Mary au fost duse în pădurea Birnin Gwari din statul Kaduna, situat la est de statul Kebbi, bastion al mai multor bande criminale afiliate grupării jihadiste Ansaru.

Deocamdată, identitatea răpitorilor - grupări jihadiste sau bande criminale - rămâne necunoscută.

Preşedintele nigerian Bola Tinubu şi-a anulat vineri călătoriile internaţionale. El va fi reprezentat la summitul G20 din Africa de Sud de vicepreşedintele Kashim Shettima.

Cele două răpiri, precum şi atacul asupra unei biserici marţi la Eruku (vest), au avut loc în timp ce preşedintele american Donald Trump ameninţă cu o intervenţie militară în Nigeria din cauza acuzaţiilor că creştinii din ţară sunt persecutaţi. Această retorică este promovată la Washington de aleşi conservatori, precum şi de grupuri de apărare a creştinilor.

Abuja neagă acest lucru, dar afirmă că este în discuţii cu guvernul american privind cooperarea în domeniul securităţii şi precizează faptul că atacurile îi afectează pe nigerieni, indiferent de religia lor. 

Sursa: Agerpres

