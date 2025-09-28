Un român și-a răpit propria fiică în Spania după ce a amenințat-o pe mama copilei cu arma. Individul a fost prins în Germania

O fetiță a fost răpită în plină stradă la Ferrol, în Spania, de propriul tată și un complice, care au amenințat-o pe mama copilei și au tras focuri de armă în aer înainte de a fugi cu minora.

Tatăl, care era deja căutat de autoritățile spaniole pentru multiple infracțiuni, a fugit cu fetița mai întâi în Portugalia, apoi în Germania, țară unde se știa că desfășura activități infracționale și unde locuiau unii membri ai familiei sale. Acolo a fost arestat.

Operațiunea s-a încheiat cu recuperarea fetiței în România, care a fost deja încredințată mamei sale, relatează libertaddigital.com.

Unde a fost găsită copila

Ancheta, coordonată de Poliția din Ferrol-Narón, a dus la o amplă colaborare internațională între autoritățile judiciare și poliție.

Această colaborare a permis ca, la data de 11 septembrie, minora să fie localizată în orașul București, în România, în compania bunicii paterne.

Câteva ore mai târziu, tatăl fetiței a fost arestat în timp ce încerca să fugă din nou în Germania.

În prezent, se află în custodie, în așteptarea procedurilor judiciare, în timp ce minora a fost deja pusă în siguranță alături de mama sa.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













