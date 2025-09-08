Un bărbat din Argeș și-a răpit fosta iubită cu ajutorul rudelor, supărat că ea a început o nouă relație. Ce a urmat

Supărat că iubita l-a părăsit și este implicată deja într-o altă relație, un bărbat din Argeș și-a mobilizat rudele, să-l ajute să o aducă înapoi, cu forța. Au reușit, însă doar până la un punct.

Corespondent Știrile ProTV: Cea care a fost răpită e o tânără de 19 ani. Ea a hotărât să pună capăt unei relații, pentru că s-a îndrăgostit de altcineva. S-a mutat în casa noului iubit, dar fostul ei partener - un bărbat de 29 de ani - nu a putut accepta acest final.

Împreună cu trei femei care îi sunt rude s-a dus să-și recupereze iubita. Au dat năvală în casa rivalului, l-au bătut și amenințat pe bărbat, iar pe fată au urcat-o cu forța în mașină și au dus-o la ei acasă.

Cel lovit a cerut ajutorul poliției, iar agenții au eliberat-o în scurt timp pe fată.

Agresorii au fost reținuți și sunt cercetați penal pentru lipsire de libertate, violare de domiciliu, amenințare și lovire.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













