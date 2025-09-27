Peste 150 de tone de ţigări de contrabandă au fost confiscate într-o fabrică clandestină din Italia

Poliţia vamală italiană a descoperit lângă Cassino, într-un buncăr subteran, cea mai mare fabrică clandestină de ţigări din Italia, de unde au fost confiscate peste 150 de tone de contrabandă.

Peste 7 milioane de ţigări pe zi, sau aproximativ 2,7 miliarde pe an, puteau fi produse în această fabrică ilegală de 1.600 de metri pătraţi, conform investigaţiilor tehnice efectuate de Garda Financiară.

Accesul la fabrica clandestină se obţinea prin intermediul "unui mecanism hidraulic sofisticat care ascundea perfect buncărul în care erau instalate maşinile şi unde erau depozitate tone de ţigări contrafăcute", a detaliat poliţia vamală într-un comunicat.

Percheziţii la un depozit logistic

În timpul unei percheziţii la un depozit logistic la câţiva kilometri de oraşul Cassino, din regiunea Lazio, care era "aproape în întregime gol" şi "lipsit de orice dovadă care ar putea ridica suspiciuni cu privire la activităţile desfăşurate", armata a descoperit în cele din urmă o cutie electrică "ascunsă în mod expert" într-o cutie de carton.

Aceasta acţiona pârghii hidraulice, care la rândul lor ridicau o cabină de aluminiu ce adăpostea un birou, sub care se afla accesul la buncărul subteran.

În buncăr, militarii au descoperit o "autentică fabrică industrială" construită "conform celor mai avansate standarde tehnologice", dotată cu trei linii pentru prelucrarea tutunului şi ambalarea ţigărilor contrafăcute.

Fabrica clandestină, capabilă să producă aproximativ 5.000 de ţigări pe minut

Fabrica clandestină, capabilă să producă aproximativ 5.000 de ţigări pe minut, avea şi un sistem de ventilaţie "care împiedica ieşirea fumului" de la producţie, a adăugat Garda Financiară.

„În acest subsol au fost descoperite locuinţe improvizate, dotate cu 18 paturi, băi, duşuri şi o sală de mese, unde muncitorii din producţie lucrau pe rând, precum şi un atelier folosit pentru repararea maşinilor la faţa locului", se arată în comunicat.

Valoarea instalaţiei a fost estimată la peste 1,7 milioane de euro, iar vânzările sale anuale, la peste 900 de milioane de euro, conform Gărzii Financiare.

„Ancheta de până în prezent a relevat o evaziune fiscală totală de aproximativ 600 de milioane de euro", a adăugat Garda Financiară, precizând că, în această etapă, au fost efectuate o arestare şi mai multe denunţuri în acest caz.

