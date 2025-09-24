Un oraș din Italia introduce taxă turistică pentru câini. Cât trebuie să plătească pe zi stăpânii

Începând cu anul 2026, turiștii care sosesc în vacanță în Tirolul de Sud alături de câini vor fi obligați să plătească o taxă de 1,50 euro pe zi pentru fiecare animal, scrie La Stampa.

Totodată, guvernul provinciei Bolzano va reintroduce taxa anuală pentru câinii deținuți de rezidenți, eliminată la nivel național în urmă cu 16 ani. În paralel, autoritățile au renunțat la controversata obligație de înregistrare ADN a câinilor, considerată dificil de aplicat.

Astfel, Tirolul de Sud devine prima provincie italiană care introduce o taxă turistică dedicată animalelor de companie. Potrivit proiectului de lege semnat de consilierul Luis Walcher, suma colectată de la turiști va fi direcționată către proiecte de curățenie stradală și amenajarea de spații special destinate câinilor, după cum se precizează în document.

Amenzi de până la 600 de euro pentru nerespectarea obligațiilor

Rămâne în vigoare obligația ca proprietarii să curețe după câini, iar nerespectarea acestei reguli poate atrage amenzi cuprinse între 200 și 600 de euro.

În trecut, autoritățile au încercat să implementeze testarea genetică a excrementelor canine pentru a identifica proprietarii iresponsabili. Măsura a fost intens criticată atât pe plan local, cât și internațional, iar dificultățile de aplicare au dus, în cele din urmă, la abandonarea ideii.

Pe lângă taxa pentru turiști, provincia va reintroduce o taxă anuală de 100 de euro pentru câinii deținuți de rezidenți, potrivit publicației Dolomiten. Animalele al căror ADN este deja înregistrat vor beneficia de o scutire temporară de doi ani.

Consilierul Luis Walcher susține că reforma este justificată: „Este o măsură echitabilă, deoarece se adresează exclusiv proprietarilor de câini. Altfel, costurile cu curățenia ar trebui suportate de întreaga comunitate prin taxa TASI.”

