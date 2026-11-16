Moscova nu este de acord cu un armistițiu cu Ucraina, deoarece acesta i-ar permite să se refacă după pagubele provocate de armata rusă, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit The Moscow Times.

„Nu vom face niciun pas în favoarea regimului de la Kiev care să-i permită să-și vindece rănile, rănile grave pe care i le provocăm acestui regim”, a relatat agenția TASS, citându-l pe Peskov, care a răspuns luni întrebărilor jurnaliștilor.

Potrivit purtătorului de cuvânt al președintelui rus, Kremlinul urmărește să asigure o pace de lungă durată prin intermediul negocierilor.

„În ceea ce privește legătura cu procesul de pace, am spus în repetate rânduri că nu ne dorim un armistițiu temporar, ci pace pentru mulți ani și secole. Prin urmare, operațiunea militară specială continuă, iar calea negocierilor este cea care ar trebui să ne conducă spre această pace”, a declarat el, comentând atacul nocturn al Ucrainei asupra Podului Crimeei.

Peskov a explicat că, din perspectiva Moscovei, o soluționare pașnică a conflictului este un proces „de durată” și presupune „un număr foarte mare de detalii”, fiecare dintre acestea fiind important.

Dmitri Peskov a declarat că „activitatea continuă”

Referindu-se la atacul asupra Podului Kerci, Peskov a afirmat că obiectivul a suferit „avarii minore”.

Potrivit lui, experții continuă să evalueze amploarea pagubelor, iar circulația pe pod se desfășoară în continuare.

În urma unui atac cu drone asupra arcului din dreapta al podului, dinspre Crimeea, structura „s-ar fi deplasat cu aproximativ 15 grade”, a relatat publicația Mash.

Autoritățile din Crimeea ocupată au avertizat că circulația pe pod va fi restricționată „aproximativ până la mijlocul zilei”.

În pofida loviturii asupra podului și a comunicatului Ministerului Apărării al Federației Ruse privind doborârea unui număr record de drone ale Forțelor Armate ale Ucrainei în timpul nopții, Peskov a calificat activitatea sistemului de apărare antiaeriană drept eficientă.

„Sistemul funcționează. Desigur, din păcate, niciun sistem din lume nu poate garanta o protecție de 100% în fața unor atacuri atât de masive asupra unor obiective diferite. Cu toate acestea, eficiența este foarte ridicată. Și, bineînțeles, vorbim despre munca eroică a militarilor noștri din apărarea antiaeriană”, a declarat el.