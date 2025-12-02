Percheziții la Academia Diplomatică a Uniunii Europene. Trei suspecți reținuți în ancheta Parchetului European

Autorităţile belgiene au reţinut marţi trei suspecţi şi au efectuat o descindere la Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) şi la Colegiul Europei.

Este în curs o anchetă privind o presupusă fraudă legată de pregătirea, finanţată din fonduri europene, a diplomaţilor juniori.﻿

Percheziţiile – efectuate la cererea Parchetului European (EPPO) condus de Laura Codruţa Kovei - au fost aprobate de judecătorul de instrucţie şi de Poliţia Federală Belgiană. Raidurile au avut loc la sediul SEAE din Bruxelles, în clădirile Colegiului Europei din Bruges şi la adrese private.﻿

Autorităţile belgiene anchetează Academia Diplomatică a Uniunii Europene, un program de formare pentru diplomaţi juniori din ţările UE.﻿

EPPO are „suspiciuni puternice” că normele privind „concurenţa loială” au fost încălcate atunci când „informaţii confidenţiale legate de achiziţii au fost comunicate unuia dintre candidaţii care participau la licitaţie”.﻿

Proiectul „Academia Diplomatică a Uniunii Europene” a fost atribuit de Serviciul European de Acţiune Externă Colegiului Europei din Belgia, în perioada 2021-2022, în urma unei proceduri de licitaţie.﻿

Imunitatea judiciară a suspecților, ridicată înaintea perchezițiilor

Ancheta îşi propune să stabilească dacă Colegiul Europei şi/sau reprezentanţii acestuia au fost informaţi în prealabil cu privire la criteriile de selecţie ale procedurii de licitaţie şi au avut motive suficiente să creadă că li se va atribui implementarea proiectului.﻿

Există suspiciuni puternice că în timpul procesului de licitaţie pentru program a fost încălcat articolul 169 din Regulamentul financiar privind concurenţa loială şi că informaţii confidenţiale au fost comunicate unuia dintre candidaţii la licitaţie.﻿

Înainte de percheziţii, EPPO a solicitat ridicarea imunităţii mai multor suspecţi, cerere care a fost acceptată.﻿

Ancheta a fost declanşată după sesizări iniţiale către OLAF, oficiul antifraudă al UE, și vizează posibile fapte de fraudă în achiziţii publice, corupţie, conflict de interese şi încălcarea secretului profesional.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













