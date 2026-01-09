Un bărbat din Țările de Jos a murit în urma unui conflict cu doi adolescenți care aruncau bulgări de zăpadă în mașini

Stiri externe
09-01-2026 | 10:56
bulgari de zapada
Shutterstock

Poliția olandeză a reținut doi adolescenți în cadrul unei investigații privind decesul unui bărbat de 60 de ani, posibil victima unei agresiuni survenite după o dispută legată de aruncarea bulgărilor de zăpadă, informează AFP.

autor
Mihaela Ivăncică

Echipaje de salvare, sosite joi de urgență la Schiedam, lângă Rotterdam, nu au reușit să-l resusciteze pe bărbat, care a decedat luni.

Autoritățile l-au identificat pe cei doi adolescenți, de 16 și 17 ani, folosind imagini de supraveghere video și i-au audiat pentru a stabili implicarea lor în tragedie.

”O încăierare a izbucnit după ce s-a aruncat cu bulgări de zăpadă şi s-au aplicat lovituri”, a anunţat joi într-un comunicat poliţia olandeză. ”Ancheta continuă pentru stabilirea a ceea s-a întâmplat cu exactitate şi a ceea ce s-a spus”.

Potrivit publicaţiei locale Rijnmond, poliţia suspectează că adolescenții implicați aruncau bulgări de zăpadă către mașinile aflate în trafic.

Citește și
bulgaria euro
Scandal în Bulgaria. Băncile percep ilegal comisioane pentru a schimba leva în euro

Victima ar fi încercat să împiedice comportamentul tinerilor și ar fi fost atacat în urma intervenției sale.

Olanda, la fel ca o mare parte a Europei de Vest, este afectată de condiţii de iarnă, în urma depunerii unui strat de zăpadă care provoacă perturbări în transporturi.

MApN, după controversele legate de zborul întârziat al lui Nicușor Dan de la Paris: „Avionul nu a avut nicio problemă”

Sursa: News.ro

Etichete: deces, scandal, Tarile de Jos,

Dată publicare: 09-01-2026 10:56

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Avem imagini! Cum a fost sabotat Nicolae Stanciu înainte să rateze penalty-ul din prelungirile meciului cu Milan
FOTO ȘI VIDEO Avem imagini! Cum a fost sabotat Nicolae Stanciu înainte să rateze penalty-ul din prelungirile meciului cu Milan
Citește și...
Trei bărbați au spart geamurile unei case din Constanța. În urma scandalului, indivizii au fost reținuți. Care a fost motivul
Stiri actuale
Trei bărbați au spart geamurile unei case din Constanța. În urma scandalului, indivizii au fost reținuți. Care a fost motivul

Trei bărbaţi au fost reţinuţi de poliţişti după ce au intrat într-o curte din municipiul Constanţa, au făcut scandal şi au spart mai multe geamuri ale locuinţei. Poliţiştii au stabilit că totul s-a întâmplat pe fondul unui conflict mai vechi.

Scandal în Bulgaria. Băncile percep ilegal comisioane pentru a schimba leva în euro
Stiri externe
Scandal în Bulgaria. Băncile percep ilegal comisioane pentru a schimba leva în euro

Mai multe mari bănci din Bulgaria percep ilegal comisioane pentru a schimba leva în euro, abuz care completează lista dificultăților pe care vecinii noștri de la sud de Dunăre le reclamă în primele zile după 1 ianuarie, data adoptării oficiale a euro.

Scandal juridic la Craiova pe obligația deținerii a maxim două pisici și doi câini în apartament: „urina a trecut prin tavan”
Stiri Diverse
Scandal juridic la Craiova pe obligația deținerii a maxim două pisici și doi câini în apartament: „urina a trecut prin tavan”

Primăria Craiova se află în mijlocul unui conflict juridic și social legat de animalele de companie din blocuri.

Încă un scandal mare de corupție a izbucnit în Ucraina: ”Grupare criminală din care fac parte membri ai Parlamentului”
Stiri externe
Încă un scandal mare de corupție a izbucnit în Ucraina: ”Grupare criminală din care fac parte membri ai Parlamentului”

Agenţia anticorupţie ucraineană (NABU) acuză mai mulţi deputaţi că au acceptat mită în schimbul votului lor în Parlament şi au încercat să percheziţioneze birouri guvernamentale la Kiev.

Scandal în fotbalul mondial. Patronul unui cunoscut club a fost depistat pozitiv la cocaină
Stiri externe
Scandal în fotbalul mondial. Patronul unui cunoscut club a fost depistat pozitiv la cocaină

Preşedintele clubului Fenerbahce, Sadettin Saran, a fost supus unei intensificări a controlului juridic după ce procurorii turci au confirmat că o probă de păr prelevată în timpul unei anchete privind stupefiantele a fost testată pozitiv la cocaină.

Recomandări
Nicușor Dan a postat convorbirea dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich
Stiri actuale
Nicușor Dan a postat convorbirea dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich

După controversele legate de zborul întârziat al președintelui Nicușor Dan de la Paris, ministrul Apărării a venit cu explicații.

ANM prelungește avertizările: Val de frig și ninsori în România. Temperaturile scad până la -18 grade
Vremea
ANM prelungește avertizările: Val de frig și ninsori în România. Temperaturile scad până la -18 grade

Vremea va deveni deosebit de rece în toată ţara în acest sfârşit de săptămână, iar în nordul Moldovei sunt estimate temperaturi de minus 10 grade pe parcursul zilei de sâmbătă.

Rusia a lovit a doua oară Ucraina cu racheta Oreşnik, care prinde o viteză de 13.000 km/h. „O ameninţare gravă pentru Europa”
Stiri externe
Rusia a lovit a doua oară Ucraina cu racheta Oreşnik, care prinde o viteză de 13.000 km/h. „O ameninţare gravă pentru Europa”

Rusia a lovit în noaptea de joi spre vineri „ţinte strategice” din Ucraina cu ajutorul rachetei hipersonice Oreşnik, a anunţat Ministerul Apărării rus într-un comunicat, citat de AFP.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 09 Ianuarie 2026

03:35:55

Alt Text!
La Măruță
8 Ianuarie 2026

01:31:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59