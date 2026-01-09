Un bărbat din Țările de Jos a murit în urma unui conflict cu doi adolescenți care aruncau bulgări de zăpadă în mașini

Poliția olandeză a reținut doi adolescenți în cadrul unei investigații privind decesul unui bărbat de 60 de ani, posibil victima unei agresiuni survenite după o dispută legată de aruncarea bulgărilor de zăpadă, informează AFP.

Echipaje de salvare, sosite joi de urgență la Schiedam, lângă Rotterdam, nu au reușit să-l resusciteze pe bărbat, care a decedat luni.

Autoritățile l-au identificat pe cei doi adolescenți, de 16 și 17 ani, folosind imagini de supraveghere video și i-au audiat pentru a stabili implicarea lor în tragedie.

”O încăierare a izbucnit după ce s-a aruncat cu bulgări de zăpadă şi s-au aplicat lovituri”, a anunţat joi într-un comunicat poliţia olandeză. ”Ancheta continuă pentru stabilirea a ceea s-a întâmplat cu exactitate şi a ceea ce s-a spus”.

Potrivit publicaţiei locale Rijnmond, poliţia suspectează că adolescenții implicați aruncau bulgări de zăpadă către mașinile aflate în trafic.

Victima ar fi încercat să împiedice comportamentul tinerilor și ar fi fost atacat în urma intervenției sale.

Olanda, la fel ca o mare parte a Europei de Vest, este afectată de condiţii de iarnă, în urma depunerii unui strat de zăpadă care provoacă perturbări în transporturi.

