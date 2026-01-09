Claudiu Năsui: Guvernul nu va face reforme în 2026. Capitalul politic a fost folosit pentru creșteri de taxe

Guvernul nu va face nici o reformă în 2026, estimează la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. Fostul ministru al Economiei spune că nu există perspective în acest sens, pentru că nici anul trecut nu au avut loc schimbări în administraţia centrală.

"Eu nu sunt sigur, adică până nu văd, nu cred. S-a mai spus lucrul ăsta şi până acum, a spus-o şi Guvernul Ciucă, a spus-o şi Guvernul Ciolacu, a spus-o chiar şi Guvernul Bolojan şi pe primele luni pe care le-am văzut nu s-a întâmplat. Vă dau ca exemplu faimoasa minciună că au scăzut subvenţia la partide. Subvenţia la partide nu doar că nu a scăzut, ba chiar a crescut cu 5% în anul care a fost, deci vorbim de execuţie, nu mai vorbim de buget sau de lucruri care să zicem că sunt teoretice, efectiv, concret", afirmă Năsui.

Deputatul USR este sceptic că Guvernul va face vreo reducere de cheltuieli.

"Până nu văd o scădere de cheltuieli şi sunt primul care o să laud scăderile de cheltuieli când se întâmplă, dar din păcate, ce vedem este invers, adică vedem politicieni care folosesc şi Guvernul care foloseşte orice motiv pentru a taxa suplimentar", argumentează deputatul USR.

Claudiu Năsui vorbeşte despre reforma în administraţia publică, în educaţie şi sănătate.

"Problema nu e că nu se fac toate astea, problema e că nu se face nici una dintre astea şi nici perspective să se facă nu sunt. Forţa unui Guvern de a face vreo reformă e la început, când entuziasmul e maxim. Domnul Ilie Bolojan a folosit acel capital politic pe care l-a avut la început pentru a creşte taxele, nu pentru a face reforma".

