„Campion” la datorii. Un bărbat din Buzău trebuie să plătească Primăriei peste 1 milion de lei, strânși din amenzi

09-01-2026 | 11:08
ghiseu bani

Primăria Buzău trebuie să recupereze peste 12 milioane de euro de la persoanele fizice restante la plata taxelor și impozitelor din anii anteriori, dintre care aproximativ 1,1 milioane de lei revin unui singur contribuabil.

Aura Trif

Începând cu 12 ianuarie, pot fi plătite sau virate în contul Primăriei Municipiului Buzău sumele aferente taxelor şi impozitelor stabilite pentru anul 2026.

Pentru ce a fost sancționat bărbatul

Potrivit administraţiei locale, peste 1.100.000 de lei datorează o singură persoană Direcţiei Economice Buzău, sumă constituită din amenzi aplicate în baza Legii 61/1991 privind faptele de încălcare a normelor de convieţuire socială, pentru atragerea de persoane în vederea practicării de raporturi sexuale cu acestea în vederea obţinerii de foloase materiale.

"Se fac calculele pentru debitele de plătit pentru toţi contribuabili persoane fizice şi juridice, în acelaşi timp se fac simulări să fie în regulă. Sper să nu avem probleme astfel că plata taxelor şi a impozitelor se poate face din data de 12 ianuarie. Avem de recuperat din trecut impozite vreo 12 milioane de euro numai de la cetăţeni, între care amenzi şi neplata taxelor şi impozitelor. Era o persoană care practica prostituţia cu datorii de peste 11 miliarde, strânse din amenzi", a declarat, pentru AGERPRES, primarul municipiului Buzău, Constantin Toma.

Unele impozite pe clădiri s-au dublat

În condiţiile în care pentru anumite tipuri de clădiri impozitele s-au dublat, administraţia locală se aşteaptă la un nivel scăzut de încasări, cel puţin în prima parte a anului.

"Toţi ne aşteptăm ca taxele şi impozitele să fie plătite mai greu pentru că sunt şi oameni care într-adevăr au o situaţie foarte proastă, adică ştiu de la audienţe şi ce discut cu oamenii. Există şi câteva facilităţi fiscale pentru cei care plătesc online sau la automatele de plată, inclusiv la cel din sediul primăriei. Oamenii pot să plătească inclusiv cu cash la acele aparate, vor fi instruiţi de poliţistul local, acordăm asistenţă", a mai precizat Constantin Toma.

În vederea stimulării plăţilor online şi a celor electronice, Consiliul Local Municipal (CLM) Buzău a aprobat o bonificaţie de 5% pentru persoanele fizice la plăţile efectuate la ghişeele primăriei sau la Poştă atât cu numerar, cât şi cu card, 10% pentru persoanele fizice la plăţile efectuate online, prin transfer bancar, la automate de plata cu cardul sau numerar, pe ghişeul.ro, prin aplicaţii de plăţi pentru telefon, pe site-ul primăriei sau prin intermediul altor platforme de plăţi şi 5% pentru persoanele juridice la plăţile efectuate electronic.

"Această măsură va avea ca efect limitarea plăţilor la ghişeele de încasări, reducerea cheltuielilor cu materialele consumabile (hârtie, toner etc), eliminarea aglomeraţiei de la ghişeele de încasări şi implicit degrevarea funcţionarilor de activităţile de încasări şi distribuirea lor pentru alte activităţi, ceea ce este benefic în contextul lipsei de personal cu care ne confruntăm. Precizez că toţi contribuabilii pot beneficia de bonificaţie de 10%, inclusiv cei care nu posedă/nu au acces la un calculator sau la un telefon performant ori doresc să achite cu cash, întrucât pot face plăţi cu cash sau CARD la automatele de plată SELFPAY amplasate în centrele comerciale/la sediul Direcţiei de Evidenţă a Persoanei", prevede hotărârea CLM.

În anul 2026, Primăria Buzău menţine majorarea cu 50% a impozitului pe clădirile sau spaţiile din clădirile în care în care se desfăşoară activităţi de jocuri de noroc şi pariuri în vederea descurajării acestor tipuri de activităţi. 

Sursa: Agerpres

