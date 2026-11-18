Anunțul a fost făcut la Bruxelles de subsecretarul american al Apărării, care a discutat și cu miniștrii europeni ai Apărării, inclusiv cu cel român.

Washingtonul cere Europei să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate, dar avertizează aliații NATO să nu excludă companiile americane din contractele de armament. Discuțiile de la Bruxelles au scos la iveală și dezacorduri privind atacurile Ucrainei asupra unor ținte din Rusia.

Pentagonul nu a anunțat deocamdată dacă și câți militari vor fi retrași, însă americanii au confirmat că își reorientează prioritățile militare, în special către regiunea Indo-Pacific și emisfera vestică.

Mark Rutte, secretarul general al NATO: „Am spus întotdeauna că înțeleg pe deplin faptul că Statele Unite trebuie să își reevalueze periodic prezența trupelor în întreaga lume, pentru că au responsabilități militare în mai multe regiuni. Cred că acest proces se va încheia cu un rezultat bun în următoarele săptămâni sau într-o lună”.

Washingtonul le cere europenilor să își asume propria apărare, dar fără ca firmele americane să fie excluse din contractele militare.

Elbridge Colby, subsecretarul american al Apărării: „Încurajăm ferm țările europene să își concentreze dezvoltarea industriei de apărare pe eficiența militară și utilitatea pe câmpul de luptă, nu pe obiective secundare de politică industrială sau economică internă. Ar trebui să privim aceste eforturi ca parte a unei baze industriale de apărare transatlantice integrate, nu ca pe o strategie industrială limitată la interese naționale sau regionale”.

Germania, care găzduiește aproximativ 35.000 de militari americani, așteaptă acum să afle ce schimbări pregătește Washingtonul.

Boris Pistorius, ministrul german al Apărării: „În ceea ce privește revizuirea posturii militare, vom vedea rezultatele la sfârșitul anului și apoi vom discuta despre modul în care vom gestiona situația”.

Pe de altă parte, Pentagonul și-a dat acordul pentru înființarea unei baze militare permanente a Statelor Unite în Polonia, a anunțat ministrul polonez al Apărării, după o întâlnire cu Elbridge Colby. Vicepremierul polonez și-a exprimat speranța că acordul va fi confirmat oficial la Casa Albă.