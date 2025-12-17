Parlamentul ungar a adoptat o lege care l-ar putea băga în închisoare pe primarul Budapestei. Reacția lui Gergely Karacsony

Stiri externe
17-12-2025 | 22:40
Gergely Karacsony
Profimedia

Parlamentul Ungariei a adoptat miercuri o lege care poate obliga primăria Budapestei să ia împrumuturi în condiții neclare și îl expune pe primarul opoziției riscului de închisoare.

autor
Mihaela Ivăncică

Măsura referitoare la această schimbare financiară a fost adoptată la câteva săptămâni după ce primarul ecologist Gergely Karacsony a avertizat că muncipalitatea capitalei, care are o populaţie 1,6 milioane de locuitori, riscă insolvenţa, în principal din cauza taxelor impuse de guvern, informează AFP.

Karacsony îl acuză frecvent pe premierul naţionalist Viktor Orban că hărţuieşte Budapesta şi celelalte municipii mari din ţară pentru a le împiedica să ofere un model alternativ de guvernare.

Partidul Fidesz al premierului Orban afirmă, la rândul său, că dificultăţile financiare ale capitalei sunt legate de "cheltuielile iresponsabile" ale primarului său.

Detalii despre legea privind împrumuturile municipale

Legea privind "acordarea unui împrumut pentru a preveni falimentul municipalităţii Budapestei" a fost votată cu 136 de voturi pentru şi 34 împotrivă, prin procedură accelerată, în cadrul unei sesiuni extraordinare.

Citește și
viktor orban donald trump
Cum vrea să facă Trump „Europa din nou măreață” prin divizarea ei. De ce ar scoate Italia, Ungaria, Polonia și Austria din UE

În aplicarea prevederilor sale, primăria poate solicita un credit de la Banca de Dezvoltare a Ungariei, în cazul în care termenul pentru plata salariilor a fost depăşit.

Serviciile administrative ale oraşului - conduse de un apropiat al premierului Orban - pot, de asemenea, să oblige primăria capitalei să contracteze un împrumut pentru care guvernul are dreptul să stabilească modalităţile, inclusiv durata, rata dobânzii şi garanţiile.

Legea îl obligă, de asemenea, pe primarul Budapestei să prezinte diferite documente financiare şi să realizeze reforme în termen de şase luni, în caz contrar riscând să fie condamnat la o pedeapsă cu doi ani de închisoare.

Gergely Karacsony a comparat proiectul de lege cu o "lovitură de ciocan politică", care nu rezolvă nimic.

Contribuția de solidaritate și probleme financiare

Primăria Budapestei este obligată să plătească o contribuţie "de solidaritate" către stat, care aproape că s-a multiplicat de nouă ori de la alegerea lui Karacsony în 2019 şi care, în prezent, îi diminuează veniturile cu o cincime.

Municipalitatea capitalei a intentat mai multe procese în ultimii ani, susţinând că această taxă este neconstituţională, dar guvernul a apărat existenţa ei pe motiv că trebuie să redistribuie fonduri de la oraşele mai bogate către comunele mai puţin înstărite.

Karacsony a anunţat, de altfel, săptămâna trecută, că poliţia a recomandat iniţierea unei acţiuni judiciare împotriva sa pentru că nu a respectat interdicţia privind organizarea Marşului Pride în capitala Ungariei, stabilită de guvern. Dacă justiţia urmează această recomandare, primarul riscă până la un an de închisoare ca pedeapsă. 

Coaliția a decis: Crește salariul minim din 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide

Sursa: Agerpres

Etichete: Ungaria, lege, primar,

Dată publicare: 17-12-2025 22:40

Articol recomandat de sport.ro
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Citește și...
Ungaria dă în judecată Curtea de Justiţie a UE, anunţă ministrul justiţiei de la Budapesta
Stiri externe
Ungaria dă în judecată Curtea de Justiţie a UE, anunţă ministrul justiţiei de la Budapesta

Ungaria a depus o plângere împotriva Curţii de Justiţie a UE din cauza unei decizii a curţii privind migraţia, a anunţat luni ministrul justiţiei Bence Tuzson, relatează agenţia ungară de ştiri MTI.

Cum vrea să facă Trump „Europa din nou măreață” prin divizarea ei. De ce ar scoate Italia, Ungaria, Polonia și Austria din UE
Stiri externe
Cum vrea să facă Trump „Europa din nou măreață” prin divizarea ei. De ce ar scoate Italia, Ungaria, Polonia și Austria din UE

Administrația Trump intenționează să scoată patru țări din Uniunea Europeană (UE), potrivit unei copii a Strategiei de Securitate Națională a SUA (NSS) care a ajuns în presă.

Viktor Orban, contestat în stradă. Proteste masive în Budapesta, pe fondul unui scandal care zguduie Ungaria
Stiri externe
Viktor Orban, contestat în stradă. Proteste masive în Budapesta, pe fondul unui scandal care zguduie Ungaria

Opoziţia a organizat sâmbătă la Budapesta o manifestaţie la care mii de participanţi au cerut demisia guvernului premierului conservator Viktor Orban.

 

Ungaria impune de la 1 ianuarie restricții de greutate pentru camioane pe un drum principal de la granița cu România
Stiri externe
Ungaria impune de la 1 ianuarie restricții de greutate pentru camioane pe un drum principal de la granița cu România

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atenționează transportatorii de marfă că, începând cu 1 ianuarie, Ungaria va introduce o restricție de greutate de 7,5 tone pe drumul principal dintre Berettyóujfalu și graniță.

Ungaria blochează planul Uniunii Europene de a emite euroobligațiuni pentru a ajuta Ucraina, susțin surse Politico
Stiri externe
Ungaria blochează planul Uniunii Europene de a emite euroobligațiuni pentru a ajuta Ucraina, susțin surse Politico

Ungaria a blocat emiterea de euroobligațiuni pentru a ajuta financiar Ucraina, aceasta fiind una dintre cele două opțiuni propuse de Comisia Europeană pentru a finanța efortul de război al Kievului – relatează Politico, citând surse.

Recomandări
Coaliția a decis: Crește salariul minim în 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide
Stiri Politice
Coaliția a decis: Crește salariul minim în 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide

PSD și PNL au ajuns la un compromis în ședința coaliției de la Palatul Victoria. Salariul minim ar urma totuși să crească, la schimb cu reducerea impozitulului pe cifra de afaceri pentru companiile mari.

Protest-coregrafie în Piața Victoriei, cu mesaj direct pentru Ilie Bolojan. Oamenii cer modificarea Legilor Justiției. FOTO
Stiri actuale
Protest-coregrafie în Piața Victoriei, cu mesaj direct pentru Ilie Bolojan. Oamenii cer modificarea Legilor Justiției. FOTO

În Capitală, oamenii s-au adunat din nou în Piața Victoriei și cer modificarea de urgență a Legilor Justiției.

Putin atacă aliații europeni ai Ucrainei: „Purcelușii europeni” vor să prăduiască Rusia
Stiri externe
Putin atacă aliații europeni ai Ucrainei: „Purcelușii europeni” vor să prăduiască Rusia

Preşedintele rus Vladimir Putin a estimat miercuri că aliaţii europeni ai Ucrainei, pe care i-a numit "purceluşii europeni", au concepţii revanşarde şi ei doresc colapsul Rusiei pentru a o prădui de resurse, relatează agenţia EFE.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Decembrie 2025

47:22

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Decembrie 2025

01:29:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Obezitatea în România, la cote alarmante! Medicul explică riscurile și soluțiile

13:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28