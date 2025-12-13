Viktor Orban, contestat în stradă. Proteste masive în Budapesta, pe fondul unui scandal care zguduie Ungaria

13-12-2025
Opoziţia a organizat sâmbătă la Budapesta o manifestaţie la care mii de participanţi au cerut demisia guvernului premierului conservator Viktor Orban.

 

Premierul de la budapesta este acuzat de inacţiune în urma dezvăluirii unor abuzuri comise într-un centru de detenţie pentru delincvenţi minori.

Un material video publicat săptămâna aceasta de un fost parlamentar activist al opoziţiei a creat agitaţie în jurul acestui caz, ce priveşte fapte petrecute în urmă cu mai mulţi ani. Directorul respectivului centru a demisionat, în timp ce unul dintre predecesorii săi se afla deja sub investigaţie de câteva luni pentru acuzaţii precum spălare de bani, trafic de persoane şi proxenetism, iar patru angajaţi ai aceluiaşi centru sunt în arest preventiv. În urma dezvăluirilor, guvernul a plasat cinci astfel de centre sub supervizarea directă a poliţiei, în timp ce procurorii investighează cazul.

Scandalul apărut i-a oferit astfel liderului opoziţiei, Peter Magyar, încă un motiv să-i ceară demisia premierului şi a convocat în acest scop o manifestaţie la Budapesta. Participanţii la protest, mulţi având animăluţe de pluş asupra lor, au mărşăluit pe străzile capitalei în spatele unui banner cu mesajul "Protejaţi copiii!" şi au strigat "Orban, demisia!".

Acest scandal şi altele de acelaşi fel care au mai fost arată lipsa controlului asupra instituţiilor publice al căror rol este să ajute minorii aflaţi în dificultate, argumentează opozantul Peter Magyar. El a publicat şi un raport oficial din 2021 care menţiona că mai mult de o cincime dintre copiii instituţionalizaţi au fost victime ale abuzurilor.

Cum se apără Viktor Orban

De partea sa, Viktor Orban a condamnat abuzurile comise la respectivul centru de detenţie, despre care a precizat că "este, de fapt, un fel de închisoare" pentru "minori delincvenţi, care toţi au comis infracţiuni".

"Majoritatea sunt infracţiuni grave, inclusiv crime", dar "ceea ce ne-a bulversat pe toţi este faptul că, într-un context foarte dificil, un gardian a rezolvat o situaţie delicată într-un mod inacceptabil", a adăugat premierul, cu referire la unul dintre abuzurile observate în materialul video publicat. "Chiar dacă este vorba despre un tânăr delincvent, el nu ar trebui tratat aşa cum l-a tratat acest gardian. Este inacceptabil, fără nicio urmă de îndoială", a mai spus Orban, care în aprilie anul viitor se va confrunta cu alegeri parlamentare în urma cărora riscă să piardă puterea râvnită de Peter Magyar.

Acesta din urmă, un fost aliat al lui Orban, a devenit adversar al acestuia în urma unei afaceri politico-conjugale. Magyar a demisionat la începutul anului trecut din partidul Fidesz al lui Orban după ce a divorţat de Judit Varga, fosta titulară a portofoliului Justiţiei şi o aliată a premierului.

El a fondat apoi partidul Tisza, care se descrie drept un partid pro-european de centru-dreapta şi este susţinut de Bruxelles, care contestă politică suveranistă a premierului ungar. Partidul Tisza s-a impus rapid ca formaţiune principală de opoziţie, iar la alegerile europarlamentare s-a clasat pe locul doi, după Fidesz, cu aproape 30% din voturi. Unele sondaje din ultimele luni susţin că Tisza devansează Fidesz în intenţiile de vot.

„Împreună pentru Justiție”, a patra zi de proteste în București și marile orașe. Lista revendicărilor celor ieșiți în stradă

