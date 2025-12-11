Ungaria impune de la 1 ianuarie restricții de greutate pentru camioane pe un drum principal de la granița cu România

Stiri externe
11-12-2025 | 11:43
Frontiera Romania Ungaria
Shutterstock

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atenționează transportatorii de marfă că, începând cu 1 ianuarie, Ungaria va introduce o restricție de greutate de 7,5 tone pe drumul principal dintre Berettyóujfalu și graniță.

autor
Aura Trif

”Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români transportatori de marfă, care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Ungaria, cu privire la introducerea unei restricţii de greutate de 7,5 tone pe tronsonul drumului principal nr. 42 între localitatea Berettyóujfalu şi frontiera de stat începând cu 1 ianuarie 2026. Conform legislaţiei ungare, după introducerea restricţiei, tronsonul vizat al drumului principal nr. 42 poate fi utilizat prin traversarea zonei cu circulaţie restricţionată doar de acele vehicule de marfă a căror masă totală maximă autorizată, conform certificatului de înmatriculare, nu depăşeşte 7,5 tone”, arată MAE, într-un comunicat de presă transmis joi.

Sunt exceptate de la restricţie vehiculele de marfă a căror destinaţie sunt oraşele Biharkeresztes sau Artánd (trafic de destinaţie) şi care figurează în documentul de transport, precum şi autobuzele.

Pe unde vor circula camioanele

După introducerea interdicţiei, traficul de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone va utiliza exclusiv autostrada M4, care oferă un nivel de servicii superior şi o alternativă sigură, în comparaţie cu drumul principal nr. 42.

”În cazuri justificate, se poate solicita un permis de acces, care se eliberează gratuit, conform legislaţiei ungare în vigoare, la compania Magyar Közút Nonprofit Zártkörüen Müködö Részvénytársaság (Compania Ungară de Drumuri Publice, Societate pe Acţiuni cu Funcţionare Restrânsă, Nonprofit)”, precizează MAE.

Citește și
BOLOJAN-ORBAN
Vizită strategică: Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Viktor Orban și anunță ”o discuție pragmatică”

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Budapesta: +3613847689, Consulatului General al României la Szeged: +3662424431 şi Consulatului General al României la Gyula: +3666464579, +3666477147, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefoanele de permanenţă ale Ambasadei României în Ungaria +36305356912, Consulatului General al României la Szeged +36306777980 şi Consulatului General al României la Gyula +36306357181.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet: https://budapesta.mae.ro/, https://szeged.mae.ro/, https://gyula.mae.ro/, https://www.mae.ro/.

iLikeIT: Ce inovații tehnologice ne așteaptă în 2026 – Google și Apple duc realitatea augmentată la nivelul următor

Sursa: News.ro

Etichete: Ungaria, autostrada, restrictii, camion,

Dată publicare: 11-12-2025 11:43

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
Ungaria blochează planul Uniunii Europene de a emite euroobligațiuni pentru a ajuta Ucraina, susțin surse Politico
Stiri externe
Ungaria blochează planul Uniunii Europene de a emite euroobligațiuni pentru a ajuta Ucraina, susțin surse Politico

Ungaria a blocat emiterea de euroobligațiuni pentru a ajuta financiar Ucraina, aceasta fiind una dintre cele două opțiuni propuse de Comisia Europeană pentru a finanța efortul de război al Kievului – relatează Politico, citând surse.

Vizită strategică: Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Viktor Orban și anunță ”o discuție pragmatică”
Stiri Politice
Vizită strategică: Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Viktor Orban și anunță ”o discuție pragmatică”

Premierul Ilie Bolojan începe o vizită oficială la Viena, după o oprire strategică la Budapesta pentru discuții cu Viktor Orban, în contextul în care România, Ungaria și Austria caută să își coordoneze mai strâns politicile energetice.

Ungaria va majora amenzile rutiere pentru camioane de la 1 ianuarie. Unele sancțiuni se vor dubla
Stiri externe
Ungaria va majora amenzile rutiere pentru camioane de la 1 ianuarie. Unele sancțiuni se vor dubla

Ungaria introduce majorări semnificative ale amenzilor rutiere și extinde rețeaua de drumuri cu taxă, măsuri care vor afecta transportatorii de marfă și utilizatorii autostrăzilor începând cu finalul lui 2025 și începutul lui 2026.

Recomandări
Prima reacţie a CSM după ancheta Recorder: Amplificare a campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti
Stiri actuale
Prima reacţie a CSM după ancheta Recorder: Amplificare a campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) susţine că ”alegaţiile” din ancheta Recorder sunt contrare evaluărilor făcute în ultimii ani în ceea ce priveşte sistemul de justiţie.

Lavrov susține că Rusia și SUA au rezolvat „neînțelegerile” privind Ucraina după întâlnirea Putin–Witkoff
Stiri externe
Lavrov susține că Rusia și SUA au rezolvat „neînțelegerile” privind Ucraina după întâlnirea Putin–Witkoff

Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat joi că toate "neînţelegerile" cu Statele Unite în privinţa Ucrainei au fost rezolvate în urma unei întâlniri de la începutul acestei luni între Vladimir Putin şi Steve Witkoff, relatează Reuters.

Conferință fără precedent, azi, la Curtea de Apel București, după dezvăluirile documentarului despre justiție
Stiri actuale
Conferință fără precedent, azi, la Curtea de Apel București, după dezvăluirile documentarului despre justiție

Curtea de Apel Bucureşti organizează, joi, o conferinţă extraordinară de presă, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 11 Decembrie 2025

03:38:48

Alt Text!
La Măruță
10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Decembrie 2025

01:47:19

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28