Cum vrea să facă Trump „Europa din nou măreață” prin divizarea ei. De ce ar scoate Italia, Ungaria, Polonia și Austria din UE

14-12-2025 | 11:42
Administrația Trump intenționează să scoată patru țări din Uniunea Europeană (UE), potrivit unei copii a Strategiei de Securitate Națională a SUA (NSS) care a ajuns în presă.

Alexandru Toader

După ce a pus la zid liderii UE, pe care i-a numit „slabi”, în cadrul unui interviu acordat publicației POLITICO, Donald Trump și administrația sa de la Casa Albă ar lucra acum la o strategie pentru a scoate din blocul comunitar patru state importante.

Noua Strategie de Securitate Națională a SUA (NSS), publicată pe 4 decembrie, avertiza că Europa se confruntă cu „dispariția civilizației” dacă nu reduce migrația și că va fi „de nerecunoscut în 20 de ani sau mai puțin” dacă tendințele actuale continuă.

Însă o versiune mai lungă a strategiei, care ar fi circulat înainte ca Casa Albă să declasifice documentul de 29 de pagini, este mai explicită cu privire la modul în care SUA pot „face Europa din nou măreață”.

Casa Albă a negat existența versiunii mai lungi, calificând rapoartele drept „știri false”.

Strategia propune ca SUA să lucreze la consolidarea relațiilor cu țările europene aliniate administrației Trump, potrivit Defence One.

Documentul menționează Italia, Ungaria, Polonia și Austria ca țări cu care SUA ar trebui să „colaboreze mai mult... cu scopul de a le îndepărta de Uniunea Europeană”, notează The Telegraph.

Un sens ar avea și faptul că Trump nu și-a ascuns afecțiunea pentru Giorgia Meloni, prim-ministrul conservator al Italiei. El a descris-o ca fiind o „femeie fantastică” care „a cucerit Europa” când a vizitat Mar-a-Lago înainte de inaugurarea sa.

Președintele american a continuat să o laude pe lidera partidului Frații Italiei în timpul vizitei acesteia la Biroul Oval în aprilie și a descris-o ca fiind „frumoasă” în timpul summitului de pace din Orientul Mijlociu, care a avut loc în Egipt în octombrie.

Președintele american are, de asemenea, o relație strânsă cu Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei, pe care l-a primit la Casa Albă luna trecută. Domnul Trump l-a susținut pe Orban înaintea alegerilor din Ungaria de anul viitor, descriindu-l ca fiind „fantastic” și acordând Ungariei o scutire de sancțiuni pentru achiziționarea de petrol și gaze rusești.

Aliați din „influența crescândă a partidelor patriotice europene”

Se înțelege, de asemenea, că NSS menționează că SUA „ar trebui să sprijine partidele, mișcările și personalitățile intelectuale și culturale care urmăresc suveranitatea și conservarea/restaurarea modului de viață tradițional european... rămânând în același timp pro-americane”.

Acest lucru pare să se bazeze pe accentul pus în documentul oficial pe încercarea de a „cultiva rezistența față de traiectoria actuală a Europei în cadrul națiunilor europene”, având în vedere potențialii aliați din „influența crescândă a partidelor patriotice europene”.

Partidele nu sunt numite, dar se presupune că printre acestea se numără Raliul Național al Marinei Le Pen în Franța, Vox în Spania, Reform în Regatul Unit, AfD în Germania și Frații Italiei ai Georgiei Meloni.

Pe măsură ce frustrările președintelui SUA față de Europa devin tot mai evidente, miercuri Camera Reprezentanților s-a pregătit să voteze Legea privind autorizarea apărării naționale, care ar contribui la limitarea reducerii prezenței militare americane pe continent fără aprobarea Congresului.

Versiunea divulgată a NSS ar fi solicitat, de asemenea, crearea unui nou organism de putere numit „Core 5”, care ar fi format din SUA, China, Rusia, India și Japonia.

Anna Kelly, purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a declarat că informațiile privind existența unei versiuni mai lungi a NSS sunt „știri false”.

„Nu există nicio versiune alternativă, privată sau clasificată. Președintele Trump este transparent și a semnat o singură versiune a NSS, care instruiește în mod clar guvernul SUA să pună în aplicare principiile și prioritățile definite de acesta”, a declarat ea pentru The Telegraph. 

„Orice alte așa-zise „versiuni” sunt divulgate de persoane îndepărtate de președinte, care... nu au nicio idee despre ce vorbesc”, a adăugat Anna Kelly.

Sursa: Telegraph.co.uk

