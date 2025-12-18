Parlamentul European a votat o rezoluție care permite femeilor să facă avort gratuit în alt stat UE

Parlamentul European a votat miercuri un proiect care ar permite femeilor din țările ce restricționează avortul să își întrerupă sarcina într-un alt stat membru, gratuit.

Inițiativa cetățenească „My Voice, My Choice” (n.r. Vocea mea, Alegerea mea) propune crearea unui fond din bugetul UE care să acopere costurile procedurilor pentru persoanele din țări cu interdicții aproape totale, precum Malta și Polonia, sau din state unde accesul la avort este dificil, cum ar fi Italia și Croația, scrie Reuters.

Textul adoptat miercuri este ecoul unei petiţii semnate de peste un milion de cetăţeni europeni din mai multe state membre UE.

El cere Comisiei Europene (CE) „să implementeze un mecanism” care să permită ”oricărei persoane cu reşedinţa în UE şi care nu are acces la un avort sigur şi legal” să se ducă, cu un cost redus, în altul dintre cele 27 de state membre ale UE în care avortul este autorizat.

În timp ce tendința generală în Europa a fost de extindere a accesului la avort — Regatul Unit l-a dezincriminat, iar Franța l-a consacrat ca drept constituțional — sprijinul pentru partidele de extremă dreapta, multe dintre ele opuse avortului, a crescut semnificativ.

Susținătorii inițiativei, inclusiv activiști pentru drepturile reproductive și unii eurodeputați de la stânga până la centru-dreapta, afirmă că aceasta ar reduce practicile nesigure și ar ajuta femeile care nu își permit financiar să meargă în străinătate pentru procedură.

„Ne-ar pune pe picior de egalitate cu ceilalți cetățeni europeni”, a declarat Isabel Stabile, medic care a militat pentru strângerea de semnături în Malta.

Legislatorii de la Strasbourg au votat cu 358 de voturi pentru și 202 împotriva propunerii, iar 79 de europarlamentari s-au abținut.

Potrivit datelor publicate pe site-ul Parlamentului European, au votat pentru: Mircea Hava, Nicolae Ștefănuță, Maria Grapini, Gabriela Firea, Adina Vălean, Daniel Buda, Claudiu Manda, Andi Cristea, Vasile Dîncu, Dan Motreanu, Siegfried Mureșan, Virgil-Daniel Popescu, Georgiana Teodorescu, Gheorghe Cârciu, Dan Barna, Ștefan Mușoiu.

Criticii, printre care eurodeputați de extremă dreapta și unii de centru-dreapta, susțin că propunerea interferează cu legislațiile naționale și cu valorile creștine tradiționale.

Comisia Europeană are termen până în luna martie pentru a decide dacă va adopta propunerea, deși până acum niciuna dintre inițiativele cetățenești europene nu a avut succes.

Înaintea votului, opozanții au organizat evenimente alături de federația anti-avort One of Us și European Centre for Law and Justice, o ramură a American Center for Law and Justice, care este implicată în litigii privind avortul, inclusiv în cazul deciziei Curții Supreme a SUA din 2022 de anulare a precedentului istoric Roe v. Wade.

Aceste grupuri au organizat două conferințe în Parlamentul European, criticând propunerea și cerând Comisiei Europene să ofere mai mult sprijin pentru maternitate, nu pentru avort.

„Trimiterea femeilor în țări mai liberale este un atac la ordinea națională”, a declarat Elisabeth Dieringer, din grupul de extremă dreapta Patrioții pentru Europa, în cadrul unei dezbateri parlamentare din ajunul votului. „Acest abuz ideologic de putere este ceva ce nu vom accepta la nivelul UE.”

